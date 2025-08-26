Anzeige
Infektionen bei Urlaubern

Ehec-Alarm in Vorpommern-Rügen: Vier Kinder erkrankt

  • Aktualisiert: 27.08.2025
  • 10:43 Uhr
  • dpa
Ehec-Infektionen können zum Tod von Erkrankten führen und gelten als meldepflichtig. (Symbolbild)
Ehec-Infektionen können zum Tod von Erkrankten führen und gelten als meldepflichtig. (Symbolbild)© Christian Charisius/dpa

Ehec-Erreger gehören zu den Coli-Bakterien und verursachen unter anderem schwere Durchfälle. Jetzt sind junge Urlauber und ein einheimisches Kind betroffen. Ist die Gefahr schon gebannt?

Anzeige

Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat vier im Labor bestätigte Fälle von Ehec-Infektionen sowie zwei Verdachtsfälle gemeldet. Die betroffenen Personen seien im Alter zwischen einem und 14 Jahren, teilte die Behörde mit. Betroffen sind Urlauber:innen aus verschiedenen Bundesländern sowie ein einheimisches Kind aus Mecklenburg-Vorpommern. Alle seien nach dem 18. August erkrankt und nannten Erbrechen sowie wässrigen und teils blutigen Stuhl als Symptome.

Auch in den News:

Drei der Betroffenen befinden sich den Angaben zufolge in intensivmedizinischer Versorgung, einer in Baden-Württemberg zwei in der Uniklinik Rostock. Zu den Infektionsketten könnten noch keine konkreten Aussagen gemacht werden, da die Ermittlungen noch liefen. Eine Gefahr für andere Menschen könne aber aktuell nicht ausgeschlossen werden, da die Infektionsquelle bisher nicht ermittelt sei. Der NDR hatte zuvor berichtet. 

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

"Enterohämorrhagische Escherichia coli" (Ehec) sind Krankheitserreger, die direkt oder indirekt von Tieren auf den Menschen übertragen werden können. Infektionen können nach Behördenangaben schwere Erkrankungen hervorrufen, die mitunter zum Tod des Patienten führen. Ehec ist meldepflichtig.

In MV wurden nach Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales bis Ende voriger Woche bereits 134 Fälle in diesem Jahr registriert. Im Gesamtjahr 2024 waren es 74 und 2023 nur 30 Fälle.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 27. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 27. August 2025 | 08:25

  • 04:23 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 26. August 2025 | 19:45

  • 23:32 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 26. August 2025 | 18:00

  • 11:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 26. August 2025 | 15:45

  • 11:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 26. August 2025 | 08:25

  • 04:52 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 25. August 2025 | 19:45

  • 21:28 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 25. August 2025 | 18:00

  • 09:34 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 25. August 2025 | 15:45

  • 08:40 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 25. August 2025 | 08:25

  • 05:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 24. August 2025 | 19:45

  • 13:49 Min
  • Ab 12
Mehr News
GERMANY-POLITICS/PARLIAMENT
News

LIVE: Neuer Wehrdienst? Merz und Pistorius stellen Pläne vor

  • 27.08.2025
  • 10:22 Uhr
Bundesverteidigungsministerium
News

Geheimsache: Merz-Kabinett tagt im abhörsicheren "U-Boot"

  • 27.08.2025
  • 07:40 Uhr
Das Raketensystem Starship von SpaceX startet während eines Testflugs von der Starbase.
News

SpaceX schickt Riesen-Rakete Starship erfolgreich ins All

  • 27.08.2025
  • 05:19 Uhr
Kabinettssitzung in Washington
News

Trump will in Washington Todesstrafe wieder einführen

  • 26.08.2025
  • 23:07 Uhr
Bundeswehr-Soldaten
News

Zahl rechtsextremistischer Vorfälle bei der Bundeswehr stark gestiegen

  • 26.08.2025
  • 20:21 Uhr
Großbrand in Hamburg
News

Hamburger Hafen: Brand großteils gelöscht

  • 26.08.2025
  • 18:19 Uhr
Moskau: Kremlturm und Außenministerium
News

Panzerfahren und Zarenpaläste: Russlands verrückter Tourismus-Boom aus der Wüste

  • 26.08.2025
  • 17:00 Uhr
Kanzler Merz empfängt kanadischen Premierminister Carney
News

Verzögert Putin den Friedensprozess? Merz sieht Russland in der Pflicht

  • 26.08.2025
  • 16:47 Uhr
imago images 0757886627
News

Matschige Tomatenschlacht in Spanien startet - "La Tomatina" live verfolgen

  • 26.08.2025
  • 16:06 Uhr
Apple iPhone 16 Verkaufsstart in Deutschland
News

Apple verliert vor Gericht – Werbung mit "CO2-neutraler" Uhr verboten

  • 26.08.2025
  • 16:04 Uhr