Ehec-Alarm in Vorpommern-Rügen: Vier Kinder erkrankt

Ehec-Erreger gehören zu den Coli-Bakterien und verursachen unter anderem schwere Durchfälle. Jetzt sind junge Urlauber und ein einheimisches Kind betroffen. Ist die Gefahr schon gebannt?

Anzeige

Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat vier im Labor bestätigte Fälle von Ehec-Infektionen sowie zwei Verdachtsfälle gemeldet. Die betroffenen Personen seien im Alter zwischen einem und 14 Jahren, teilte die Behörde mit. Betroffen sind Urlauber:innen aus verschiedenen Bundesländern sowie ein einheimisches Kind aus Mecklenburg-Vorpommern. Alle seien nach dem 18. August erkrankt und nannten Erbrechen sowie wässrigen und teils blutigen Stuhl als Symptome.

Auch in den News:

Drei der Betroffenen befinden sich den Angaben zufolge in intensivmedizinischer Versorgung, einer in Baden-Württemberg zwei in der Uniklinik Rostock. Zu den Infektionsketten könnten noch keine konkreten Aussagen gemacht werden, da die Ermittlungen noch liefen. Eine Gefahr für andere Menschen könne aber aktuell nicht ausgeschlossen werden, da die Infektionsquelle bisher nicht ermittelt sei. Der NDR hatte zuvor berichtet.

"Enterohämorrhagische Escherichia coli" (Ehec) sind Krankheitserreger, die direkt oder indirekt von Tieren auf den Menschen übertragen werden können. Infektionen können nach Behördenangaben schwere Erkrankungen hervorrufen, die mitunter zum Tod des Patienten führen. Ehec ist meldepflichtig.

In MV wurden nach Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales bis Ende voriger Woche bereits 134 Fälle in diesem Jahr registriert. Im Gesamtjahr 2024 waren es 74 und 2023 nur 30 Fälle.

Anzeige