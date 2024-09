"Untypisch für Bayern": Sammer kritisiert Bayern-Bosse wegen Umgang mit Spielern

Beim FC Bayern gab es zuletzt intern Kritik an Spielern wie Minjae Kim oder Leon Goretzka. Dies missfällt Matthias Sammer. Die Fußball-Legende zeigt sich von den Bayern-Verantwortlichen überrascht.

Das Wichtigste in Kürze FC Bayern-Stars wie Minjae Kim, Leon Goretzka oder Alphonso Davies wurden zuletzt öffentlich kritisiert – auch von den Bossen des Vereins.

Für Ex-Bayern-Sportvorstand Matthias Sammer ist dies unverständlich.

Er wünscht sich vom FC Bayern mehr Rückendeckung für seine Stars.

Matthias Sammer, ehemaliger Sportvorstand des FC Bayern, zeigt sich überrascht über den Umgang seines Ex-Vereins mit einigen Spielern. In einer Talkrunde bei Amazon Prime äußerte er Kritik an der aktuellen Kommunikationsstrategie des Vereins.

Sammer über Bayern: "Das kenne ich so nicht"

"Es ist in der Vergangenheit passiert, dass Spieler öffentlich infrage gestellt wurden. Das kenne ich so nicht", sagte Sammer. Er betonte, dass er niemals Spieler öffentlich kritisieren würde, von denen er später Höchstleistungen erwartet.

Sammer spielt damit auf mehrere Vorfälle an. So kritisierte Ex-Trainer Thomas Tuchel öffentlich Abwehrspieler Minjae Kim nach einem Fehler im Champions-League-Halbfinale. Auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß stichelte kürzlich gegen Außenverteidiger Alphonso Davies. Solche öffentlichen Aussagen könnten das Vertrauen der Spieler erschüttern, so Sammer. "Alle haben Themen, die sie aufregen, aber auch Dinge, die sie stark machen. Diese sollte man hervorheben", rät der Ex-Bayern-Boss.

Sammer kritisiert Umgang mit Leon Goretzka

Ein weiterer brisanter Fall: Leon Goretzka. Trotz öffentlicher Kritik und einem Signal, dass er keine tragende Rolle mehr spiele, blieb er bei den Bayern. "Die Motive sind von mir nicht zu beurteilen. Ich persönlich hätte das aber nicht getan. Das ist untypisch für Bayern" sagte Sammer zum Fall Goretzka.

Wenn man irgendjemanden nicht mehr haben möchte, könne man das anders lösen als über die Öffentlichkeit, mahnte der Europameister von 1996.