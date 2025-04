US-Börsen im Höhenflug: Trumps Zollpause sorgt für Kursexplosion

Nach mehreren Tagen im Minus erleben die US-Märkte eine spektakuläre Wende. Die überraschende Aussetzung von Zusatzzöllen durch Präsident Trump treibt Dow Jones, Nasdaq und Co. deutlich ins Plus.

Das Wichtigste in Kürze Die US-Börsen legten kräftig zu, nachdem Donald Trump frisch verhängte Zusatzabgaben für 90 Tage aussetzte.

Der Nasdaq 100 stieg um über 12 Prozent, Tesla und Apple legten zweistellig zu.

Beobachter vermuten, dass der Druck auf US-Staatsanleihen und Rezessionsängste Trumps Entscheidung beeinflussten.

US-Börsen im Höhenflug dank Trumps überraschender Zollpause

Nach mehreren Tagen mit kräftigen Verlusten haben die US-Aktienmärkte eine beeindruckende Erholung hingelegt - ausgelöst durch eine überraschende Entscheidung von Donald Trump. Der Dow Jones Industrial machte innerhalb weniger Minuten die Einbußen der vergangenen drei Handelstage wett und schloss mit einem kräftigen Anstieg von 7,87 Prozent bei 40.608,45 Punkten.

Auch der breite Markt konnte deutlich zulegen: Der S&P 500 kletterte um 9,52 Prozent auf 5.456,90 Punkte. Der technologieorientierte Nasdaq 100 verzeichnete sogar ein Plus von 12,02 Prozent und erreichte 19.145,06 Zähler.

Trump verschiebt neue Zölle

Nachdem die Märkte in Aufruhr geraten waren, lenkte Trump ein und setzte die erst kürzlich eingeführten zusätzlichen Importzölle für 90 Tage aus. Für die meisten Länder bleibt allerdings weiterhin ein pauschaler Einfuhrzoll von zehn Prozent bestehen. Für chinesische Waren hingegen verschärfte Trump die Maßnahmen weiter - hier gelten nun Zölle in Höhe von 125 Prozent.

Die vorherige Ankündigung der Zusatzabgaben hatte die Kurse massiv belastet und die Angst vor einer Rezession in den USA geschürt. Gleichzeitig gab es in der Nacht zum Mittwoch (9. April) Anzeichen, dass Anleger beginnen könnten, US-Staatsanleihen abzustoßen - ein Warnsignal für die finanzielle Stabilität des Landes. Expert:innen vermuten, dass diese Entwicklungen zu Trumps plötzlichem Einlenken geführt haben könnten. Handelsminister Howard Lutnick widersprach dieser Theorie jedoch in einem Interview mit CNBC.

Trump erklärte seinen Kurswechsel damit, dass die "Leute etwas nervös und ein wenig ängstlich" geworden seien. Kurz bevor er seine Entscheidung bekanntgab, die für einen Börsenaufschwung sorgte, postete er auf seiner Plattform Truth Social: "Jetzt ist eine großartige Zeit zum Kaufen." Den Beitrag signierte er mit "DJT" - dem Börsenkürzel seines Unternehmens Trump Media & Technology, das die Plattform betreibt. Dessen Aktie schloss den Tag mit einem Plus von 21,67 Prozent.

Tesla-Aktie mit starkem Anstieg

Die Erleichterung an den Märkten war spürbar, denn viele fürchteten, die Zölle könnten der US-Wirtschaft ernsthaft schaden. Besonders profitiert hat die Aktie von Tesla, dem Unternehmen von Trumps Vertrautem Elon Musk. Sie legte um beeindruckende 22,7 Prozent zu. Musk hatte sich Berichten zufolge für eine Aussetzung der hohen Zölle starkgemacht.

Auch Apple konnte deutlich zulegen: Die Aktie stieg um 15,33 Prozent. Da viele Produkte in Asien gefertigt werden - vor allem in China - wäre der Konzern stark von Zöllen betroffen. Doch durch seine Fertigungsstätten in Indien und Vietnam könnte Apple nun zumindest einen Teil seiner Waren zu günstigeren Konditionen in die USA bringen.

Neben Apple und Tesla verzeichneten auch die Tech-Giganten Amazon, Meta, Nvidia, Alphabet und Microsoft starke Kursgewinne.