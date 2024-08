Ein seltenes, aber tödliches Virus, das durch Mücken übertragen wird, beunruhigt Gemeinden in Massachusetts. Die Behörden haben spezielle Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung der Östlichen Pferdeenzephalomyelitis (Triple E) einzudämmen.

Das Wichtigste in Kürze Massachusetts setzt Pestizide aus der Luft ein, um das EEE-Virus in besonders gefährdeten Gebieten zu bekämpfen.

Das tödliche EEE-Virus hat in den USA bereits drei Fälle verursacht, es gibt weder Impfstoff noch Medikamente.

Öffentliche Parks in betroffenen Gebieten werden nachts geschlossen, und die Bevölkerung soll sich vor Mücken schützen.

Die Behörden in Massachusetts planen den Einsatz von Pestiziden, um das EEE-Virus zu bekämpfen, das die seltene Krankheit Östliche Pferdeenzephalomyelitis (EEE) auslöst. Da erstmals seit vier Jahren ein Fall in Massachusetts aufgetreten ist, sollen diese Woche in den am stärksten gefährdeten Gebieten Pestizide aus der Luft versprüht werden, um die Mückenpopulation, die das Virus überträgt, zu reduzieren.

Im Video oben erfahren Sie, was ein Gesundheitsexperte über die gefährliche Mücken-Krankheit sagt.

Das weiß man über die Östliche Pferdeenzephalomyelitis (EEE)

Die Östliche Pferdeenzephalomyelitis, auch bekannt als Triple E, ist eine seltene, aber tödliche Krankheit, deren Ausbruch durch den globalen Klimawandel und steigende Temperaturen begünstigt wurde. Symptome der Infektion sind unter anderem Fieber, Kopfschmerzen, Erbrechen und Schwindel, und laut der US-Gesundheitsbehörde CDC endet die Krankheit in 30 Prozent der Fälle tödlich.

Es gibt derzeit weder einen Impfstoff noch spezifische Medikamente gegen das EEE-Virus. In Deutschland sind laut dem Robert Koch-Institut (RKI) bisher keine Fälle bekannt. In betroffenen Gebieten in den USA wurden bereits Maßnahmen ergriffen, wie das Schließen von Parks nach Einbruch der Dunkelheit, die Einschränkung von Outdoor-Aktivitäten und die Verschiebung öffentlicher Veranstaltungen.

Gemeinden unter Druck

In Plymouth, einer der besonders gefährdeten Regionen, bleiben alle öffentlichen Parks und Grünflächen von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen geschlossen. Die Bewohner:innen der zehn am stärksten betroffenen Bezirke in Massachusetts werden dazu aufgefordert, während der Dämmerung Mückenspray zu verwenden, ihre Haut möglichst vollständig zu bedecken und Aufenthalte im Freien zu vermeiden.