Anzeige
Deutliche Worte

US-Milliardär kritisiert Trump und warnt vor autokratischen Zügen in den USA

  • Veröffentlicht: 03.09.2025
  • 14:36 Uhr
  • Benedict Hottner
Ray Dalio, Gründer des weltgrößten Hedgefonds Bridgewater Associates, findet ungewöhnlich scharfe Worte zur Wirtschafts- und Finanzpolitik von Donald Trump.
Ray Dalio, Gründer des weltgrößten Hedgefonds Bridgewater Associates, findet ungewöhnlich scharfe Worte zur Wirtschafts- und Finanzpolitik von Donald Trump.© REUTERS/Andrew Kelly

Der Finanzexperte Ray Dalio kritisiert US-Präsident Donald Trump ungewöhnlich scharf. Er warnt vor einer gefährlichen politischen und wirtschaftlichen Entwicklung.

Anzeige

Inhalt

Ray Dalio, einer der bekanntesten Hedgefonds-Manager der Welt, kritisiert die Politik von US-Präsident Donald Trump scharf. Gegenüber der "Financial Times" sagte der Gründer von Bridgewater Associates, die Entwicklungen in den USA erinnerten ihn an die Zeit der 1930er- und 1940er-Jahre: "Ich denke, dass das, was jetzt politisch und sozial passiert, vergleichbar ist mit dem, was weltweit in den 1930-40er Jahren geschah."

Als Gründe nennt Dalio die wachsenden Unterschiede in Wohlstand und Werten sowie das bröckelnde Vertrauen in Politik und Institutionen. Das führe zu "immer extremeren" politischen Maßnahmen.

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Kritik an Trumps Eingriffen in die Wirtschaft

Ein Beispiel für diese Entwicklung sieht Dalio im staatlichen Einstieg bei Intel. Die US-Regierung hatte sich zuletzt mit zehn Prozent an dem Chiphersteller beteiligt. Für den Starinvestor hat dieser Schritt "autokratische Züge". Trump hatte Intel-Chef Lip-Bu Tan zuvor öffentlich kritisiert, bevor der Staat Anteile übernahm.

Anzeige
Anzeige
:newstime bei WhatsApp

:newstime bei WhatsApp

Breaking News, Umfragen und Hintergründe direkt aufs Smartphone: Jetzt :newstime-Channel abonnieren und immer up to date bleiben!

Dalio warnte: "Regierungen nehmen zunehmend Kontrolle über das, was Zentralbanken und Unternehmen tun." Für ihn ein Hinweis auf einen wachsenden Drang zur staatlichen Steuerung von Wirtschaft und Märkten – ähnlich wie in autoritären Systemen.

Angst vor Vergeltung unter Investor:innen

Dass Dalio sich so klar äußert, ist ungewöhnlich. Viele Investor:innen an der Wall Street sehen Trumps Kurs ebenfalls kritisch, äußern sich aber nicht öffentlich. "In solchen Zeiten schweigen die meisten Menschen, weil sie Vergeltung fürchten, wenn sie Kritik üben", sagte Dalio.

Damit positioniert sich einer der einflussreichsten Finanzmanager des Landes offen gegen den Präsidenten – ein Schritt, den bislang nur wenige gegangen sind.

Anzeige
Anzeige

Finanzexperte warnt vor massiver Schuldenkrise

Neben der politischen Entwicklung sieht Dalio auch die Finanzpolitik der USA kritisch. Washington gebe rund sieben Billionen Dollar im Jahr aus, nehme aber nur fünf Billionen an Einnahmen ein. Das führe zwangsläufig zu immer höheren Schulden. "Die große Exzesse, die nun durch das neue Budget erwartet werden, werden wahrscheinlich eine schuldenbedingte Herzattacke in naher Zukunft auslösen", warnte Dalio. Er rechne mit einer solchen Krise in drei bis fünf Jahren.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Besonders problematisch sei der Druck auf die US-Notenbank Fed. Trump habe bereits versucht, Mitglieder der Federal Reserve auszutauschen und enge Vertraute im Zentralbankrat zu platzieren. Eine politisch geschwächte Fed könnte gezwungen werden, die Zinsen künstlich niedrig zu halten. "Das würde das Vertrauen in die Verteidigung des Geldwertes untergraben", so Dalio. Investor:innen könnten sich dann verstärkt vom Dollar abwenden und etwa in Gold flüchten.

  • Verwendete Quellen:
  • Financial Times: "US sliding towards 1930s-style autocracy, warns Ray Dalio"
  • Handelsblatt: "Hedgefonds-Milliardär warnt vor autokratischer Entwicklung der USA"
Alle :newstime-Sendungen finden Sie jederzeit kostenlos auf Joyn
:newstime vom 1. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 1. September 2025 | 08:25

  • 05:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 08:25

  • 05:20 Min
  • Ab 12
:newstime vom 02. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 02. September 2025 | 19:55

  • 26:12 Min
  • Ab 12
:newstime vom 02. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 02. September 2025 | 18:00

  • 13:48 Min
  • Ab 12
:newstime vom 02. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 02. September 2025 | 15:45

  • 10:16 Min
  • Ab 12
:newstime vom 02. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 02. September 2025 | 08:25

  • 04:48 Min
  • Ab 12
:newstime vom 01. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 01. September 2025 | 18:00

  • 11:23 Min
  • Ab 12
:newstime vom 01. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 01. September 2025 | 15:45

  • 10:41 Min
  • Ab 12
:newstime vom 31. August 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 31. August 2025 | 19:55

  • 13:41 Min
  • Ab 12
:newstime vom 31. August 2025 | 18:50
Episode

:newstime vom 31. August 2025 | 18:50

  • 13:08 Min
  • Ab 12
Mehr News
Der glühende Erdkern
News

Erdkern-Rotation wird langsamer: Das bedeutet es für den Menschen

  • 03.09.2025
  • 14:17 Uhr
Grado
News

Vierjähriges Mädchen aus Bayern ertrinkt vor italienischem Campingstrand

  • 03.09.2025
  • 12:45 Uhr
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt drängt über die EU-Asylreform hinaus auf schärfere Regeln.
News

EU-Asylreform nicht ausreichend: Dobrindt drängt auf schärfere Maßnahmen

  • 03.09.2025
  • 12:13 Uhr
Der Krieg in der Ukraine wird auch für Russlands Wirtschaft immer mehr zur Geduldsprobe.
News

Inflation, Rezession, Krieg: Russlands Wirtschaft in der Krise

  • 03.09.2025
  • 12:09 Uhr
Brände in Kalifornien
News

Mehrere Waldbrände in Kalifornien, Gebäude nahe alter Goldgräber-Stadt bei San Francisco zerstört

  • 03.09.2025
  • 11:51 Uhr
KI-Chatbot ChatGPT
News

Systemausfall bei OpenAI: ChatGPT gibt keine Antworten

  • 03.09.2025
  • 11:38 Uhr
Ukrainische Feuerwehr löscht nach einem Drohnenangriff Brände in Wohngebieten.
News

Russland greift Ukraine mit über 500 Drohnen und Marschflugkörpern an

  • 03.09.2025
  • 11:26 Uhr
Hawaii Kilauea Volcano
News

Vulkan Kilauea auf Hawaii bricht aus - mit besonderem Phänomen

  • 03.09.2025
  • 11:19 Uhr
Die Finanzämter in Deutschland verzeichnen Rekordeinnahmen aus Erbschaft- und Schenkungsteuer.
News

Rekord bei Erbschaft- und Schenkungssteuer - Finanzämter setzen mehr fest als je zuvor

  • 03.09.2025
  • 11:15 Uhr
Beschlagnahmte Sendungen mit Saatgut
News

Mysteriöse Post: Warum unbestelltes Saatgut zu Behörden-Warnungen führt

  • 03.09.2025
  • 11:07 Uhr