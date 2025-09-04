Anzeige
Oberstes Gericht

Wegen umstrittener Zölle: Trump zieht vor Supreme Court

  • Aktualisiert: 04.09.2025
  • 16:50 Uhr
  • dpa
US-Präsident Donald Trump setzt auf den Supreme Court, um seine weitreichende Zollpolitik abzusichern.
US-Präsident Donald Trump setzt auf den Supreme Court, um seine weitreichende Zollpolitik abzusichern.© Alex Brandon/AP/dpa

US-Präsident Trump hofft auf die höchste Instanz: Nach dem Rückschlag vor dem Berufungsgericht könnte nun der Oberste Gerichtshof entscheiden, ob er seine milliardenschweren Zölle aufrechterhalten darf.

Anzeige

Donald Trump hat in der Frage nach den von ihm bestimmten weitreichenden Zöllen auf Importe den Obersten Gerichtshof eingeschaltet. Seine Regierung reichte beim Supreme Court am Mittwoch (3. September, Ortszeit) einen Einspruch sowie einen Antrag auf ein beschleunigtes Verfahren ein, wie US-Medien, darunter die "New York Times" und der Sender NBC, mit Verweis auf die Gerichtsdokumente berichteten.

Das beschleunigte Verfahren fordert den US-Gerichtshof auf, bis zum 10. September mitzuteilen, ob er sich der Frage annehmen wird, und dann gegebenenfalls schnell Rechtssicherheit herzustellen.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Der Einspruch bezieht sich nach Angaben des US-Senders NBC News demnach auf Zölle für Produkte aus China sowie einige Waren aus Kanada, China und Mexiko.

Anzeige
Anzeige

Streit um Importzölle

Zuvor hatte ein Berufungsgericht Trump die Befugnis abgesprochen, auf Basis eines Notstandsgesetzes weitreichende Zölle auf Importprodukte zu verhängen. Die Gerichtsentscheidung sollte allerdings nicht vor dem 14. Oktober in Kraft treten, was Trump Zeit gab, sie anzufechten. Mindestens bis dahin gelten die Zölle weiter. Trump hat Grund zur Hoffnung, dass die Richterriege des Supreme Court, die in seiner ersten Amtszeit nach rechts rückte, in seinem Sinne entscheidet.

Auch in den News:

Für seine weitreichenden Zölle auf viele Produkte aus dem Ausland hatte Trump ein Gesetz von 1977 herangezogen. Dies besagt, dass ein Präsident im Krisenfall Dekrete erlassen kann, ohne dass der Kongress angerufen werden muss. Zölle seien jedoch eine Kernkompetenz des US-Parlaments, hatte das Berufungsgericht verdeutlicht. Die Richter hatten damit zwar in erster Linie Trumps juristische Argumentation moniert, aber auch seiner aggressiven Handelspolitik zunächst einen Dämpfer verpasst.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Mehr News
BU: Selenskyj und Macron zeigen sich in Paris geeint, während Macron die neue Schutzallianz für die Ukraine verkündet.
News

"Koalition der Willigen": 26 Länder wollen Truppen in die Ukraine schicken

  • 04.09.2025
  • 17:24 Uhr
32 Millionen Euro für Abriss der Carolabrücke
News

Teurer als gedacht – Abriss der Carolabrücke in Dresden sprengt alle Kalkulationen

  • 04.09.2025
  • 16:30 Uhr
Smartphones - ständiger Begleiter auch für Kinder und Jugendliche
News

Abzocke über soziale Medien: Wie Betrüger mit vermeintlich lukrativen Investitionen locken

  • 04.09.2025
  • 16:14 Uhr
Ukrainischer Präsident Selenskyj in Paris
News

"Koalition der Willigen" in Paris – kann der Westen die Ukraine absichern?

  • 04.09.2025
  • 16:01 Uhr
Japankäfer
News

Erst Zikade, jetzt Japankäfer? Insekten gefährden Landwirtschaft in Deutschland

  • 04.09.2025
  • 15:41 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:210204-99-305202
News

Mode-Legende Giorgio Armani ist tot

  • 04.09.2025
  • 15:30 Uhr
Koalitionsausschuss
News

Koalition: Merz und Bas suchen "Herbst-Kraft" für Bürgergeld und Wirtschaft

  • 04.09.2025
  • 15:12 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250904-911-012009
News

Verteidigungsminister Pistorius bei :newstime: "Putin verhöhnt den Westen"

  • 04.09.2025
  • 14:28 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250904-911-015984
News

Berlin: Auto fährt in Menschenmenge - mehrere Kinder unter Verletzten

  • 04.09.2025
  • 14:14 Uhr
EHEC-Bakterien
News

EHEC-Bakterium breitet sich aus: So erkennt man eine Infektion

  • 04.09.2025
  • 13:47 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 01. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 01. September 2025 | 08:25

  • 05:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 04. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 04. September 2025 | 15:45

  • 11:06 Min
  • Ab 12
:newstime vom 04. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 04. September 2025 | 08:25

  • 05:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 19:55

  • 26:31 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 18:00

  • 12:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 15:45

  • 10:41 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 08:25

  • 05:20 Min
  • Ab 12
:newstime vom 02. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 02. September 2025 | 19:55

  • 26:12 Min
  • Ab 12
:newstime vom 02. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 02. September 2025 | 18:00

  • 13:48 Min
  • Ab 12
:newstime vom 02. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 02. September 2025 | 15:45

  • 10:16 Min
  • Ab 12