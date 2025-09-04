Anzeige
Macron verkündet

"Koalition der Willigen": 26 Länder wollen Truppen in die Ukraine schicken

  • Veröffentlicht: 04.09.2025
  • 17:24 Uhr
  • dpa
Wolodymyr Selenskyj (links) und Emmanuel Macron zeigen sich in Paris geeint.
Wolodymyr Selenskyj (links) und Emmanuel Macron zeigen sich in Paris geeint.© Michel Euler/AP/dpa

Frankreichs Präsident Macron verkündet: 26 Staaten wollen nach einem möglichen Waffenstillstand Soldat:innen entsenden, um die Ukraine langfristig zu sichern. Was die "Koalition der Willigen" tatsächlich plant.

26 Länder sind nach Angaben von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bereit, Truppen zur Absicherung eines Waffenstillstands oder Friedens in der Ukraine einzusetzen.

Diese Länder hätten sich formell verpflichtet, Truppen als Rückhalt in der Ukraine zu stationieren oder auf dem Land, auf See oder in der Luft präsent zu sein, um die Ukraine nach einem Kriegsende zu stärken und einen Frieden abzusichern, sagte Macron nach Beratungen der sogenannten "Koalition der Willigen" in Paris. Weitere Länder prüften noch, ob sie sich beteiligen werden.

Koalition der Willigen findet in Paris statt

Koalition der Willigen findet in Paris statt - hier im Joyn Video

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

"Diese Streitmacht hat weder den Willen noch das Ziel, Kriege gegen Russland zu führen, sondern soll den Frieden sichern und ein klares strategisches Signal setzen", sagte Macron. "Sie wird im Rahmen eines Waffenstillstands eingesetzt werden, nicht an der Frontlinie, sondern in Gebieten, die derzeit festgelegt werden, aber sie soll jede neue größere Aggression verhindern und die 26 Staaten ganz klar in die dauerhafte Sicherheit der Ukraine einbeziehen."

Am Ende der Beratungen sei beschlossen worden, mit den politischen und rechtlichen Arbeiten zu beginnen, um diese Sicherheitsgarantien umzusetzen.

