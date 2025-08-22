Anzeige
Globaler Geldmarkt

Widerstand gegen Trumps Zins-Pläne - Fed-Chef Powell hält wegweisende Rede

  • Veröffentlicht: 22.08.2025
  • 14:31 Uhr
  • Christopher Schmitt
Jerome Powell (rechts) gehört zu den Lieblingszielen von US-Präsident Trump.
Jerome Powell (rechts) gehört zu den Lieblingszielen von US-Präsident Trump.© REUTERS

US-Zentralbankchef Jerome Powell wird politisch massiv unter Druck gesetzt. Schießt er in seiner Grundsatzrede in Jackson Hole gegen Trump zurück? Der globale Geldmarkt schaut gebannt nach Wyoming - hier im Joyn-Livestream ansehen.

Anzeige

Auch der Dax startete vor der mit Spannung erwarteten Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell etwas schwächer in den Handel. Der deutsche Leitindex sank kurz nach der Xetra-Eröffnung um 0,20 Prozent auf 24.244 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen notierte knapp im Plus bei 30.691 Punkten. Der EuroStoxx 50 gab um 0,1 Prozent nach.

Um 16 Uhr deutscher Zeit hält Powell beim Notenbankentreffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming wohl seine letzte Grundsatzrede. US-Präsident Donald Trump übt massiven Druck auf den US-Zentralbankchef aus, der Republikaner droht sogar mit Entlassung. Er will Powell dazu bringen, die Zinsen zu senken. Allerdings hält die Federal Reserve den Leitzins laut "Merkur" seit Monaten konstant zwischen 4,25 und 4,5 Prozent. Dies wird mit durch Trumps aggressive Zollpolitik verursachten "Unsicherheiten" begründet.

Powell

Bringt diese Rede Trump zur Weißglut? - Live im Joyn-Livestream ansehen

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Unterstützt wird Powell vor Ort von angereisten hochrangigen Notenbankern, unter anderem EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Eigentlich ist die Rede des US-Notenbankchefs mit "Wirtschaftsausblick und Rahmenüberprüfung" trocken betitelt, doch man darf gespannt sein, ob er gegen Trump, der ihn unter anderem als "Schwachkopf" bezeichnete, und dessen Zins-Pläne zurückschießt.

Sehen Sie HIER die Rede von US-Zentralbankchef Powell ab 16 Uhr live und kostenlos auf Joyn.

Vor der Powell-Rede herrsche Anspannung, schrieb Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management. Noch vor gut einer Woche sei einer Zinssenkung in den Vereinigten Staaten im September eine Chance von 90 Prozent zugemessen worden - inzwischen seien es nach stärkeren Einkaufsmanager-Daten und restriktiven Kommentaren nur noch etwa 70 Prozent. Damit sei den Anlegern etwas Hoffnung genommen worden.

Auch in den News:

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

  • Verwendete Quellen
  • "Merkur": Finanz-Knall droht: Trump-Einfluss gefährdet Stabilität des Geldes
  • Nachrichtenagentur dpa
  • CNBC: Fed Chair Powell set to deliver big Jackson Hole speech Friday. Here’s what Wall Street expects
Mehr News
GERMANY-POLITICS/STATES-MERZ
News

Zufrieden mit Schwarz-Rot, Herr Söder? CSU-Chef im ARD-Sommerinterview

  • 22.08.2025
  • 17:11 Uhr
In Menden kam ein Mann nach Schüssen ums Leben
News

Schüsse in Menden - Ein Toter, Polizei fahndet nach 40-Jährigem

  • 22.08.2025
  • 16:38 Uhr
GERMANY-POLITICS/
News

Legt Schwerdtner gegen Merz nach? ZDF-Sommerinterview mit Linken-Chefin

  • 22.08.2025
  • 16:33 Uhr
Vor der Tankstelle, an der die Schüsse fielen, wurde ein Kranz für den getöteten Beamten niedergelegt.
News

Erschossener Polizist in Völklingen - Ermittler teilen Details zu Tatablauf und Opfer

  • 22.08.2025
  • 16:29 Uhr
imago images 94561439
News

Adelsexperte Rolf Seelmann-Eggebert ist tot

  • 22.08.2025
  • 15:35 Uhr
Ukrainischer Präsident Selenskyj
News

Trump und Selenskyj einig: Ukraine brauche Offensive gegen Russland

  • 22.08.2025
  • 14:54 Uhr
Betrunkene Frau randaliert im Flugzeug
News

Weil Frau betrunken randalierte: Flug nach Zypern muss in Köln/Bonn ungeplant landen

  • 22.08.2025
  • 14:51 Uhr
Trotz Konjunkturflaute geben Verbraucher:innen mehr Geld aus – ein wichtiger Faktor für die deutsche Wirtschaft.
News

Zollkonflikt bremst: Deutsche Wirtschaft schrumpft stärker als erwartet

  • 22.08.2025
  • 14:07 Uhr
Vor der Umbenennung der Berliner Mohrenstraße
News

Gericht in Berlin stoppt Umbenennung: Mohrenstraße bleibt vorerst Mohrenstraße

  • 22.08.2025
  • 14:01 Uhr
Apotheke
News

Debatte um Kassenbeiträge: Vorschläge zu neuer Praxisgebühr und höheren Arzneimittel-Zuzahlungen

  • 22.08.2025
  • 13:50 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 22. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 22. August 2025 | 15:45

  • 11:31 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 22. August 2025 | 08:25

  • 04:58 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 21. August 2025 | 19:45

  • 26:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 21. August 2025 | 18:00

  • 11:29 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 21. August 2025 | 15:45

  • 10:30 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 21. August 2025 | 08:25

  • 05:24 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 19:45

  • 26:15 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 18:00

  • 11:39 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 15:45

  • 10:41 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 08:25

  • 04:56 Min
  • Ab 12