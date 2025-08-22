Widerstand gegen Trumps Zins-Pläne - Fed-Chef Powell hält wegweisende Rede

US-Zentralbankchef Jerome Powell wird politisch massiv unter Druck gesetzt. Schießt er in seiner Grundsatzrede in Jackson Hole gegen Trump zurück? Der globale Geldmarkt schaut gebannt nach Wyoming - hier im Joyn-Livestream ansehen.

Anzeige

Auch der Dax startete vor der mit Spannung erwarteten Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell etwas schwächer in den Handel. Der deutsche Leitindex sank kurz nach der Xetra-Eröffnung um 0,20 Prozent auf 24.244 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen notierte knapp im Plus bei 30.691 Punkten. Der EuroStoxx 50 gab um 0,1 Prozent nach.

Um 16 Uhr deutscher Zeit hält Powell beim Notenbankentreffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming wohl seine letzte Grundsatzrede. US-Präsident Donald Trump übt massiven Druck auf den US-Zentralbankchef aus, der Republikaner droht sogar mit Entlassung. Er will Powell dazu bringen, die Zinsen zu senken. Allerdings hält die Federal Reserve den Leitzins laut "Merkur" seit Monaten konstant zwischen 4,25 und 4,5 Prozent. Dies wird mit durch Trumps aggressive Zollpolitik verursachten "Unsicherheiten" begründet.

Unterstützt wird Powell vor Ort von angereisten hochrangigen Notenbankern, unter anderem EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Eigentlich ist die Rede des US-Notenbankchefs mit "Wirtschaftsausblick und Rahmenüberprüfung" trocken betitelt, doch man darf gespannt sein, ob er gegen Trump, der ihn unter anderem als "Schwachkopf" bezeichnete, und dessen Zins-Pläne zurückschießt.

Sehen Sie HIER die Rede von US-Zentralbankchef Powell ab 16 Uhr live und kostenlos auf Joyn.

Vor der Powell-Rede herrsche Anspannung, schrieb Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management. Noch vor gut einer Woche sei einer Zinssenkung in den Vereinigten Staaten im September eine Chance von 90 Prozent zugemessen worden - inzwischen seien es nach stärkeren Einkaufsmanager-Daten und restriktiven Kommentaren nur noch etwa 70 Prozent. Damit sei den Anlegern etwas Hoffnung genommen worden.

Auch in den News:

Anzeige

Anzeige