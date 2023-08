US Open: Stricker überrascht mit Sensation gegen Weltranglistensiebten

Der Schweizer Qualifikant Dominic Stricker wirft den Siebten der Weltrangliste überraschend aus der zweiten Runde der US Open. Der zweimalige Grand-Slam-Finalist Stefanos Tsitsipas unterlag dem Außenseiter.

Das Wichtigste in Kürze Überraschender Sieg in der zweiten Runde der US Open.

Dominic Stricker besiegt den zweimaligen Grand-Slam-Finalisten Stefanos Tsitsipas.

Der Außenseiter konnte sich souverän gegen den Weltranglistensiebten durchsetzen.

Der zweimalige Grand-Slam-Finalist Stefanos Tsitsipas ist als nächster großer Konkurrent von Novak Djokovic bei den US Open überraschend früh gescheitert. Der 25 Jahre alte Grieche unterlag am Mittwoch dem Schweizer Qualifikanten Dominic Stricker in der zweiten Runde mit 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 3:6. Auch eine 5:3-Führung im vierten Satz konnte der Weltranglistensiebte Tsitsipas nicht nutzen und musste sich nach 4:04 Stunden geschlagen geben.

Match über vier Stunden

Stricker feierte den größten Erfolg seiner bisherigen Karriere. "Ich habe mich vom ersten Satz an gut gefühlt", sagte der große Außenseiter. "Mehr als vier Stunden, das war ein harter Kampf, ich bin jetzt einfach super glücklich. Ich bin relativ sprachlos." Für den 21-Jährigen ist es der erste Einzug in eine dritte Runde bei einem Grand-Slam-Turnier. Der Weltranglisten-128. wird vom früheren deutschen Profi Dieter Kindlmann trainiert.

Favorit Djokovic ebenfalls weiter

Topfavorit Djokovic zeigte hingegen erneut keine Schwächen und zog mit 6:4, 6:1, 6:1 gegen den Spanier Bernabé Zapata Miralles locker in die dritte Runde ein. Der 36 Jahre alte Serbe hätte im Viertelfinale auf Tsitsipas treffen können, in seiner Hälfte der Auslosung war zuvor bereits der an Nummer vier gesetzte Däne Holger Rune ausgeschieden. Djokovic trifft nun auf seinen Landsmann Laslo Djere.