Auftritte abgesagt: US-Präsident Joe Biden positiv auf Corona getestet

Präsident Biden ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 81-Jährige wird sich in seinem Privathaus in Delaware isolieren, heißt es aus dem Weißen Haus.

Der 81-Jährige habe leichte Symptome und wolle sich nun in seinem Privathaus im Bundesstaat Delaware isolieren, um von dort seine Pflichten in vollem Umfang wahrzunehmen.

Der demokratische Präsidentschaftskandidat, der mit seinem hohen Alter zur Risikogruppe gehört, hat bereits eine erste Dosis des Covid-Medikaments Paxlovid bekommen.

Schlechte Nachrichten für US-Präsident Joe Biden. Der Demokrat ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Seine wichtige Wahlkampfreise kann der 81-Jährige daher nicht fortsetzen. Biden wolle sich nun in sein Privathaus in Rehoboth im Bundesstaat Delaware zurückziehen und dort isolieren, teilte das Weiße Haus mit. Er habe lediglich leichte Symptome und wolle von dort alle Aufgaben in vollem Umfang wahrnehmen.

Der Präsident hätte eigentlich als Hauptredner bei der Jahreskonferenz der Bürgerrechtsorganisation UnidosUS in Las Vegas auftreten sollen. Die Veranstalter der Organisation, die die Interessen der hispanischen Bevölkerung vertritt, teilten dann jedoch mit, dass Biden nicht auftreten werde.

UnidosUS-Präsidentin Janet Murguía, erklärte auf der Bühne, Biden habe sie angerufen und ihr mitgeteilt, dass er nicht kommen könne. Kurz darauf bestätigte das Weiße Haus, Biden sei positiv auf das Virus getestet worden.

Atemwegsbeschwerden, laufende Nase und Husten

In einer Mitteilung seines Arztes hieß es, Biden habe Atemwegsbeschwerden, eine laufende Nase und Husten. Er habe seine erste Dosis des Covid-Medikaments Paxlovid bekommen. Zuletzt war Biden im Sommer vor zwei Jahren positiv auf das Virus getestet worden und war mit Paxlovid behandelt worden.

Das Mittel wird vornehmlich älteren Patienten verabreicht, um zu verhindern, dass die Corona-Erkrankung einen schweren Verlauf nimmt. Auch damals hatte der US-Präsident nach Angaben des Weißen Hauses einen milden Verlauf.

Biden gehört zur Risikogruppe

Mit seinen 81 Jahren zählt Biden zur Corona-Risikogruppe. Auch deshalb dürften die Diskussionen um sein hohes Alter nun weiter Gegenstand von Diskussionen sein. Der demokratische Präsidentschaftskandidat will nach der Wahl im November im Amt bestätigt werden, sieht sich aber vor allem nach einer TV-Debatte gegen den republikanischen Herausforderer Donald Trump mit einer immer weiter anschwellenden Debatte über seine geistige und körperliche Eignung als erneuter Präsidentschaftskandidat konfrontiert.