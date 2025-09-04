US-Senator Kennedy warnt vor ausländischen Tiefkühl-Garnelen: "Verwandeln in Aliens"

Der republikanische Senator John Kennedy hat Medienberichten zufolge im Kapitol in Washington eine bizarre Gesundheitswarnung geäußert, die er mit dem Monster aus dem Film "Alien" untermauert haben soll.

Das Wichtigste in Kürze Der Senator von Lousiana soll im Kapitol vor dem Verzehr tiefgekühlter Garnelen aus dem Ausland gewarnt haben.

Medienberichten zufolge zeigte John Kennedy dazu das Monster aus dem Science-Fiction-Film "Alien".

So wie dieses Alien könnten Amerikaner:innen bald aussehen, die diese Tiefkühl-Garnelen essen, sagte John Kennedy.

US-Senator John Kennedy hat sich am Mittwoch 3. September, Ortszeit) einen Gaga-Auftritt im Kapitol geleistet. Das meldet "focus.de". Der Repräsentant aus Louisiana zeigte demnach zunächst das Foto eines Monsters aus dem Film "Alien" und behauptete dann, dass Amerikaner:innen bald dem Monster ähneln könnten, wenn sie ausländische Garnelen aus dem Tiefkühlregal verzehren.

Wie es in dem Bericht weiter heißt, sagte Kennedy wörtlich: "So könnten Sie bald aussehen, wenn Sie die Tiefkühlgarnelen essen, die aus fremden Ländern hierher importiert werden. Warum könnten Sie bald so aussehen wie das Alien aus "Alien"? Weil die Garnelen radioaktiv sind. Ich nehme Sie nicht auf den Arm."

Hintergrund für diesen bizarren Auftritt ist dem Bericht zufolge, dass die Lebens- und Arzneimittelbehörde der Vereinigten Staaten, die U.S. Food and Drug Administration (FDA), in Garnelen-Proben einer indonesischen Firma, die ihre Produkte bei Walmart verkauft, einen leicht erhöhten Cäsium-137-Wert festgestellt hatte. Cäsium 137 ist ein künstlich erzeugtes radioaktives Isotop, das durch Kernspaltung entsteht und wegen seiner langen Halbwertszeit oft in der Natur verbleibt.

Die Lebensmittelbehörde schreibt auf ihrer Website jedoch: "Die FDA hat in keinem Produkt Cs-137 nachgewiesen, das den aktuell festgelegten Interventionsgrenzwert […] überschreitet. Allerdings gelangte die FDA zu dem Schluss, dass der in der panierten Garnelenprobe festgestellte Wert ein potenzielles Gesundheitsrisiko für Personen darstellen könnte, die dieser Cs-137-Konzentration […] über einen längeren Zeitraum hinweg in Kombination mit der in der Umwelt und anderen Quellen wie medizinischen Verfahren vorhandenen Strahlung ausgesetzt sind." Die FDA empfiehlt deshalb, Tiefkühlgarnelen dieser Firma nicht zu verzehren.