Über dem Flughafen Syracuse im US-Bundesstaat New York wäre es beim Landeanflug beinahe zu einem Zusammenstoß zwischen einer American-Airlines- und einer Delta-Maschine gekommen.

Das Wichtigste in Kürze Nur knapp aneinander vorbeigeflogen sind zwei Passagiermaschinen im Bundesstaat New York.

Die eine Maschine befand sich im Landeanflug, der andere Flieger war bereits gestartet.

Bei dem Vorfall soll es sich um einen "Verkehrskontrollfehler" der Flugsicherung handeln.

Die eine Maschine war am Starten, die andere sollte landen. Keine gute Idee, wenn sich beide Vorgänge zur gleichen Zeit nahe der gleichen Piste abspielen. Doch genau dieses Szenario hat sich auf dem New Yorker Flughafen Syracuse tatsächlich ereignet. Nicht auszudenken, was passiert wäre, hätten sich die Maschinen getroffen.

Nur 220 Meter voneinander entfernt

Rund 220 Meter waren die Maschinen voneinander entfernt - der eine Flieger im Landeanflug, der andere hatte soeben abgehoben. Was sich nach viel Spielraum zwischen den Maschinen anhört, ist in Luftfahrtkreisen haarsträubend nah. Schuld an dieser Situation soll offenbar ein "Verkehrskontrollfehler" sein, wie der Sender CBS berichtet.

Aus der Kommunikation der Flugsicherung mit den Piloten beider Flüge geht hervor, dass der Fluglotse zunächst dem American Airlines Flieger grünes Licht zur Landung gegeben haben soll. Anschließend soll der Fluglotse der Delta-Maschine ebenfalls die Erlaubnis zum Abheben erteilt haben. Beide Freigaben für die Landebahn 28.

Dem Piloten des American-Airlines-Flugs sei der Fehler aufgefallen, auf Nachfrage habe er die Anweisung von der Flugsicherung bekommen, die Landung abzubrechen und durchzustarten - was der Pilot befolgte.

Gefahr einer Kollision hätte zu keinem Zeitpunkt bestanden

Die FAA erklärte, sie untersuche den Vorfall und die möglichen Ursachen. In einer Stellungnahme gegenüber CBS News sagte Delta: "Endeavor Air und Delta werden wie immer mit den Luftfahrtbehörden zusammenarbeiten, um der Sicherheit höchste Priorität einzuräumen." American Airlines bestätigte, dass der Vorfall stattgefunden habe, lehnte jedoch eine Stellungnahme ab und verwies auf die Untersuchung der FAA.

Experten sollen davon ausgehen, dass sich die beiden Flugzeuge zu keinem Zeitpunkt wirklich auf Kollisionskurs befunden hätten. Lediglich aus der Ferne sah es so aus, als würden die beiden Flieger aufeinandertreffen.