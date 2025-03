Vergiftungsgefahr für Kinder: Forscher warnen vor Slush-Erfrischungsgetränken

Eine Untersuchung aus Großbritannien rät dringend vom Konsum von sogenannten Slush-Eisgetränken für Kinder ab. Grund dafür: eine mögliche Glycerinvergiftung.

Forschende aus Großbritannien haben in der Fachzeitschrift "Archives of Dieses in Childhood" einen umfangreichen Bericht zu gesundheitlichen Risiken von sogenannten Slushies veröffentlicht. Mehrere Kinder unter acht Jahren seien nach dem Konsum der Erfrischungsgetränke am sogenannten "Glycerin-Intoxikationssyndrom" erkrankt. Dieses Syndrom verursache gravierende Symptome wie Bewusstseinsstörungen und Unterzuckerung.

Forscher:innen des University College Dublin hatten die Krankenakten von 21 Kindern aus dem Vereinigten Königreich und Irland untersucht, die nach dem Konsum von Slushies erkrankten. Die betroffenen Kinder waren zum Zeitpunkt der Erkrankung zwischen zwei und fast sieben Jahren alt.

Glycerindosis schwer zu erkennen

Glycerin ist ein natürlicher Alkohol- und Zuckerersatzstoff, der in Slush-Getränken verwendet wird, um deren Konsistenz zu bewahren. Er verhindert, dass die Flüssigkeit fest gefriert und sorgt für die typische, halbgefrorene Textur der beliebten Sommererfrischung.

„Die Glycerinkonzentration in Slush-Eisgetränken ist wenig transparent, sodass es nicht einfach ist, eine sichere Dosis zu bestimmen", warnte das Forschungsteam. Slush-Getränke hätten darüber hinaus "keine ernährungsphysiologischen oder gesundheitlichen Vorteile", so die Expert:innen. Deshalb seien sie kein Teil einer gesunden und ausgewogenen Ernährung.

Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.