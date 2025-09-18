Anzeige
Polizei bestätigt Fund

Vermisster Bootsführer tot im Chiemsee entdeckt

  • Aktualisiert: 18.09.2025
  • 17:11 Uhr
  • dpa
Taucher entdeckten die Leiche des vermissten Bootsführers im Chiemsee bei Gstadt.
Taucher entdeckten die Leiche des vermissten Bootsführers im Chiemsee bei Gstadt.

Wochenlang suchten Einsatzkräfte nach einem 39-Jährigen, der mit einem Elektroboot verschwunden war. Nun fanden Taucher seine Leiche im Chiemsee – Hinweise auf Fremdverschulden gibt es bislang nicht.

Mehr als einen Monat nach seinem Verschwinden ist ein vermisster Bootsführer tot im Chiemsee im Landkreis Rosenheim gefunden worden. Der 39-Jährige habe sich am 11. August ein Elektroboot ausgeliehen, teilte die Polizei mit. Nach den zwei Stunden Mietzeit kam er jedoch nicht zurück. Ein Segler entdeckte das herrenlose Boot dann am Abend - von dem Mann fehlte zunächst jede Spur.

Großangelegte Suchaktionen mit Hubschraubern, der Wasserwacht und mehreren Freiwilligen blieben erfolglos. Am Mittwoch suchten Taucher dann einen Bereich bei Gstadt ab. Dort entdeckten sie die Leiche des 39-Jährigen. Wie der Mann ums Leben kam, ermittelt die Kripo. Eine Beteiligung Dritter wurde bislang ausgeschlossen.

