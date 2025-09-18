Anzeige
US-Präsident in Großbritannien

LIVE: Statement mit Starmer - Kann Trump die feine englische Art?

  • Veröffentlicht: 18.09.2025
  • 15:24 Uhr
  • Christopher Schmitt
Keir Starmer (links) hofft auf gute Wirtschaftsbeziehungen zu den USA - spielt Trump mit?
Keir Starmer (links) hofft auf gute Wirtschaftsbeziehungen zu den USA - spielt Trump mit?© REUTERS

Royal-Prunk war gestern: Trump tritt mit dem britischen Premier Starmer vor die Kameras – es geht um Weltpolitik und Wirtschaftsdeals. Kommen Fragen zur Epstein-Affäre? Hier im kostenlosen Joyn-Livestream ansehen.

Nach dem Treffen mit den Royals spricht US-Präsident Donald Trump am Donnerstag (18. September) bei seinem Staatsbesuch in Großbritannien mit Premierminister Keir Starmer. Mit auf der Reise sind nach früheren Informationen eines hochrangigen US-Beamten auch Vertreter von Technologieunternehmen – es wird also um Wirtschaftsbeziehungen und Handel gehen.

Dealmaker

"Dealmaker" Trump in UK - Statement mit Starmer auf Joyn ansehen

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Die Gespräche der Regierungen werden sich sicher auch um den Gaza- und den Ukraine-Krieg drehen. Die britische Regierung hatte ihren Gaza-Kurs – im Gegensatz zur US-Regierung – zuletzt drastisch geändert. London kritisiert die israelische Regierung jetzt viel deutlicher für das Vorgehen und fordert humanitäre Hilfen für die Bevölkerung im Gazastreifen.

Mit Spannung wird eine gemeinsame Pressekonferenz von Trump und Starmer erwartet – vor allem deshalb, weil es Fragen zu Trumps heiklem innenpolitischem Thema, der Affäre um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, geben könnte.

Sehen Sie Trumps Auftritt in Großbritannien und die gemeinsame Konferenz mit Starmer HIER ab sofort im kostenlosen Livestream auf Joyn.

