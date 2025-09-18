Anzeige
Grausiger Fund in L.A.

Tote im Tesla von Popstar D4vd identifiziert

  • Veröffentlicht: 18.09.2025
  • 15:40 Uhr
  • Joachim Vonderthann
US-Popstar D4vd bei einem Auftritt in Florenz im Juni 2023
US-Popstar D4vd bei einem Auftritt in Florenz im Juni 2023© IMAGO/NurPhoto

Die Polizei von Los Angeles hat die Identität der zerstückelten Leiche, die in einem Tesla des Popstars D4vd gefunden wurde, bestätigt. Die Ermittlungen werfen weiterhin Fragen auf.

Inhalt

  • Leiche in Popstar-Tesla ist jetzt identifiziert
  • Sterbliche Überreste in verlassenem Auto
  • Sänger D4vd bislang kein Verdächtiger

Die Leiche in einem Tesla, der dem Popstar D4vd (bürgerlich David Anthony Burke) gehört, ist identifiziert: Die Gerichtsmedizin von Los Angeles hat bestätigt, dass es sich bei der Toten um die 15-jährige Celeste Rivas Hernandez handelt. Das Mädchen aus Lake Elsinore, Kalifornien, galt seit April 2024 als vermisst, wie die "Bild" berichtet.

Leiche in Popstar-Tesla ist jetzt identifiziert

Entscheidend für die Identifizierung waren forensische Tests sowie ein auffälliges Tattoo am rechten Zeigefinger der Toten. Auf dem Finger stand "Shhh…", ein Detail, das Celestes Mutter sofort erkannte. Gegenüber dem Newsportal "TMZ" erklärte sie, dass die Beschreibung der Leiche eindeutig auf ihre Tochter zutreffe. Zudem gab sie an, dass ihre Tochter einen Freund namens David gehabt habe.

Die Ermittler:innen hatten zuvor Details zur Leiche veröffentlicht: Eine weibliche Person mit welligem Haar, etwa 1,57 Meter groß, bekleidet mit einem Schlauch-Top und schwarzen Leggings. Auffällig war das geringe Gewicht der sterblichen Überreste von nur noch etwa 32 Kilogramm – deutlich weniger als die rund 54 Kilogramm zum Zeitpunkt ihres Verschwindens.

Sterbliche Überreste in verlassenem Auto

Der Fundort des Fahrzeugs wirft weiterhin Fragen auf. Der Tesla mit einem Kennzeichen aus Texas wurde in den Hollywood Hills entdeckt und stand dort etwa einen Monat verlassen, wie Anwohner:innen berichteten. Auf einem Abschlepphof fiel schließlich ein starker Verwesungsgeruch auf, woraufhin die Polizei alarmiert wurde.

Obwohl die sterblichen Überreste zerstückelt waren, wird der Fall derzeit nicht offiziell als Mordfall geführt. Die Polizei von Los Angeles behandelt ihn vorerst als "Death Investigation". Dies bedeutet, dass zunächst die Todesursache und die Umstände des Todes geklärt werden müssen, bevor von einem Mord ausgegangen werden kann.

Sänger D4vd bislang kein Verdächtiger

Popstar D4vd (ausgesprochen David), bekannt für Hits wie "Romantic Homicide", befindet sich derzeit auf Welttournee und wird von den Behörden bislang nicht als Verdächtiger eingestuft. Sein Management ließ über Medien verlauten, dass er "vollständig" mit den Ermittler:innen kooperiere. Merkwürdig ist die Tatsache, dass der Tesla nie als gestohlen gemeldet wurde.

  • Verwendete Quellen:
  • Bild: "Leiche in Tesla von D4vd ist vermisster Teenager"
