Anzeige
Sorge um Entwicklung in den USA

Papst Leo XIV. mahnt Respekt vor der Menschenwürde an

  • Veröffentlicht: 18.09.2025
  • 14:53 Uhr
  • dpa
Papst Leo XIV. ist der erste Pontifex aus den Vereinigten Staaten.
Papst Leo XIV. ist der erste Pontifex aus den Vereinigten Staaten.© Gregorio Borgia/AP/dpa

In einem Interview äußert sich Papst Leo XIV. kritisch über Entwicklungen in den USA. Konkreter wird er nicht – doch eine mögliche Reise in sein Heimatland steht im Raum.

Anzeige

Papst Leo XIV. hat sich besorgt über die Entwicklung in seinem Heimatland USA geäußert. "In den Vereinigten Staaten geschehen einige Dinge, die Anlass zur Sorge geben", sagte das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholik:innen in einem längeren Interview für ein am Donnerstag (18. September) erschienenes Buch. Ausdrücklich betonte er den Respekt vor der Würde jedes einzelnen Menschen, unabhängig von seinem Geburtsort. Weiter ins Detail ging er nicht.

Der erste Papst aus den USA äußerte sich für eine Biografie der Vatikan-Korrespondentin Elise Ann Allen, die zunächst nur in spanischer Sprache erhältlich ist («León XIV: Ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI»). Darin verwies er auf Gespräche mit US-Vizepräsident JD Vance über die Menschenwürde. "Ich hoffe, dass Wege gefunden werden, die Menschen und die Art und Weise, wie wir sie behandeln, zu respektieren - in der Politik und in den Entscheidungen, die wir treffen."

100 Tage im Amt: Papst Leo ruft zu Frieden auf

Im Joyn Video: Papst Leo ruft zu Frieden auf

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige

Noch keine Begegnung mit Trump

Die Trump-Regierung steht unter anderem wegen ihres Umgangs mit Flüchtlingen in der Kritik. Leo betonte bei der Gelegenheit, dass er US-Präsident Donald Trump bislang nicht getroffen und auch noch nicht mit ihm gesprochen habe. Der 70-Jährige ist seit Mai im Amt. Trump kam zur Trauerfeier für den verstorbenen Papst Franziskus in den Vatikan, nicht aber zur Amtseinführung des Nachfolgers.

Auch in den News:

Leo hat neben seinem US-Pass auch die Staatsbürgerschaft von Peru, wo er früher als Missionar und Bischof tätig war. Spekuliert wird, dass er nächstes Jahr in beide Länder reisen könnte.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Mehr News
Taliban-Kämpfer auf dem Nadir-Khan-Hügel in Kabul: Das Regime beschränkt den Internetzugang.
News

Taliban kappen Kabelinternet in mehreren Provinzen in Afghanistan

  • 18.09.2025
  • 16:09 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250918-935-839509
News

Schon wieder: Deutschlandticket soll teurer werden

  • 18.09.2025
  • 15:55 Uhr
Die Leiche in einem auf den US-Popstar D4vd zugelassenen Tesla ist jetzt identifiziert worden.
News

Tote im Tesla von Popstar D4vd identifiziert

  • 18.09.2025
  • 15:40 Uhr
USA-TRUMP/BRITAIN
News

LIVE: Statement mit Starmer - Kann Trump die feine englische Art?

  • 18.09.2025
  • 15:24 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250918-911-013633
News

Über 500 Milliarden Euro schwer: Bundestag beschließt Haushalt 2025

  • 18.09.2025
  • 14:59 Uhr
US-Präsident Donald Trump und die MAGA-Bewegung spalten die USA.
News

Historiker zeigt: Warum Donald Trump und MAGA die USA so stark spalten

  • 18.09.2025
  • 14:25 Uhr
Die Marken MediaMarkt und Saturn könnten bald mehrheitlich zum chinesischen Konzern JD.com gehören.
News

JD.com erhält grünes Licht für Einstieg bei Mediamarkt-Saturn

  • 18.09.2025
  • 14:13 Uhr
Proteste in Frankreich
News

Hunderttausende gegen Frankreichs Sparpläne – Festnahmen bei ersten Protesten

  • 18.09.2025
  • 13:00 Uhr
Dieses Milchprodukt vom Hersteller Monolith International GmbH wurde zurückgerufen.
News

Rückruf in Deutschland: Trinkmilch mit Entwurmungsmittel belastet

  • 18.09.2025
  • 12:48 Uhr
Stechmücken begünstigen die Ausbreitung des West-Nil-Virus – in Griechenland fordert es bereits Todesopfer.
News

Tote nach Ausbruch des West-Nil-Fiebers in Griechenland

  • 18.09.2025
  • 12:40 Uhr