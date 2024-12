Viele Verletzte bei Lkw-Chaosfahrt auf Autobahnen in NRW

Ein Lkw fährt in Schlangenlinien über die A46 und A1 - und das auch noch zu schnell. Erst nach mehreren Unfällen und einem Crash im Gegenverkehr kommt er zum Stehen. Die Bilanz: mehr als 20 Verletzte.

Das Wichtigste in Kürze Ein Lastwagen verursachte eine Chaosfahrt auf den Autobahnen A46 und A1 in NRW, bei der 26 Menschen verletzt wurden.

Der 30-jährige Lkw-Fahrer, der möglicherweise unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, wurde festgenommen und ins Krankenhaus gebracht.

Die Fahrt endete im Gegenverkehr mit mehreren Kollisionen.

Bei der Chaosfahrt eines Lastwagens über mehrere viel befahrene Autobahnen in Nordrhein-Westfalen sind nach vorläufigen Erkenntnissen der Polizei 26 Menschen verletzt worden. Darunter seien sechs Schwerverletzte und 20 Leichtverletzte. Die Gesamtzahl der Verletzten könne sich angesichts der vielen gerammten Fahrzeuge auf der A46 und A1 sowie der zunächst unübersichtlichen Lage aber auch noch weiter verändern, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Der Lkw-Fahrer wurde festgenommen. Vor Ort hätten sich erste Hinweise auf einen möglichen Alkohol- oder Drogenkonsum des 30-Jährigen ergeben, teilte die Polizei mit. Nähere Details wurden nicht genannt. Der Mann sei nach der Festnahme zunächst in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Abschluss der ärztlichen Untersuchungen solle er vernommen werden, sobald das möglich ist.

Der Polizei war nach eigenen Angaben gegen 16:25 Uhr ein Lkw mit polnischem Kennzeichen gemeldet worden, der in auffallend unsicherer Fahrweise auf der A46 im Bereich Neuss unterwegs war. Zwar habe die Autobahnpolizei den Lastwagen lokalisieren können. Der Fahrer habe aber Anhaltezeichen missachtet und sei weiter mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien über die A 46 in den Raum Wuppertal und dann auf die A1 gefahren.

Fahrt endet im Gegenverkehr

Dort endete die Chaosfahrt des Lkw schließlich. Zwischen Volmarstein und Hagen-West geriet der Lastwagen in den Gegenverkehr und kam nach Kollisionen mit anderen Fahrzeugen quer zur Fahrbahn zum Stehen. Beamt:innen nahmen den Fahrer an der Unfallstelle fest. Dort zeugten mehrere stark beschädigte Autos von der folgenreichen Unfallserie.

Infolge der Unfallserie kam es zu Sperrungen mehrerer Autobahnabschnitte, die nach und nach wieder freigegeben werden konnten. Mit der Räumung der unmittelbaren Unfallstelle wurde im Laufe der Nacht gerechnet.

Autofahrer wurden während der Chaosfahrt über den Verkehrsfunk gewarnt und aufgefordert, die Autobahnen schnellstmöglich zu verlassen. Für die weiteren Ermittlungen bittet die Polizei um Hinweise. Auf der Internetseite des LKA NRW wurde ein Hinweisportal für den Einsatz freigeschaltet. Dort können Zeug:innen Fotos und Videos hochladen oder andere Hinweise hinterlassen.

