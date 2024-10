Virus-Ausbruch auf Hoher See: 180 Menschen erkranken auf "Royal Caribbean"-Schiff

Für fast 200 Passagiere einer Alaska-Kreuzfahrt fand der Urlaub ein unschönes Ende: Sie erkrankten an einem Magen-Darm-Infekt. Dabei sind Ausbrüche dieser Art keine Seltenheit auf Urlaubsdampfern.

Das Wichtigste in Kürze Bei einer Alaska-Kreuzfahrt auf dem Reedereischiff "Radiance of the Seas" erkrankten fast 200 Personen.

Die Betroffenen litten unter einem Magen-Darm-Infekt.

Um welches Virus oder Bakterium es sich handelt, sei laut Gesundheitsbehörden noch nicht bekannt.

Entspannen an Deck oder schlemmen in den Restaurants des Kreuzfahrtschiffes ist die Idealvorstellung einer Schiffsreise. Für 180 Gäste einer Kreuzfahrt der "Royal Caribbean International" fand der Urlaub ein jähes Ende: Sie erkrankten auf dem Schiff an einem Magen-Darm-Infekt.

Unter den Betroffenen befinden sich auch drei Crew-Mitglieder, wie die Zeitung "USA-Today" berichtet.

Um welchen Erreger es sich bei dem Ausbruch handelt, gaben die Gesundheitsbehörde "Centers for Disease Control and Prevention" (CDC) nicht an. Doch sind solche Ausbrüche nach Expert:innen keine Seltenheit auf großen Kreuzfahrtschiffen.

Durchfall und Krämpfe: Besatzungsmitglieder und Urlauber erkranken an Magen-Darm-Infekt

Gestartet war die Alaska-Kreuzfahrt laut des Branchenmagazins "CruiseMapper" am 20. September in der kanadischen Metropole Vancouver. An ihrem Ende am letzten Freitag (27. September) waren 180 von 2.172 Passagieren (rund 8 Prozent) an einem Magen-Darm-Infekt erkrankt.

Sie sollen von Hauptsymptomen, Baumkrämpfen, Durchfall sowie Kopf- und Muskelschmerzen betroffen sein, wie "USA Today" meldet.

Die Schiffsbesatzung habe infolge des Ausbruchs dazu aufgerufen, ein besonderes Augenmerk auf Hygiene zu legen und auf eine "gute Handhygiene" zu achten, wie die CDC angab. Auf Anfrage der US-Zeitung gab ein Sprecher des Kreuzfahrt-Veranstalters an, dass man die Reinigungsbemühungen intensiviert hätte, um optimale Sauberkeitsstandards zu gewährleisten:

Um eine Umgebung aufrechtzuerhalten, die ein Höchstmaß an Gesundheit und Sicherheit an Bord unserer Schiffe gewährleistet, wenden wir rigorose Reinigungsverfahren an, von denen viele weit über die öffentlichen Gesundheitsrichtlinien hinausgehen. Sprecher von Royal Caribbean gegenüber "USA Today"

"Um eine Umgebung aufrechtzuerhalten, die ein Höchstmaß an Gesundheit und Sicherheit an Bord unserer Schiffe gewährleistet, wenden wir rigorose Reinigungsverfahren an, von denen viele weit über die öffentlichen Gesundheitsrichtlinien hinausgehen", wie ein Sprecher von Royal Caribbean gegenüber der US-Zeitung angab.

Kreuzfahrtschiffe: Hohes Risiko für Krankheitsausbrüche

Einen ähnlichen Vorfall auf einem Dampfer der "Radiance of the Seas" ereignete sich bereits in diesem Jahr. Fast 70 Personen infizierten sich im April mit dem hochansteckenden Norovirus, wie "USA Today" berichtete.

2024 gab es neben den Ereignissen auf den Schiffen der "Royal Caribbean" auch auf der "Queen Victoria" von Cunard und der "Celebrity Constellation" von "Celebrity Cruises" Ansteckungen ähnlicher Art, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet.

Kreuzfahrtschiffe sind dabei Krisenherde für Ansteckungen. Grund dafür ist, dass sich viele Menschen lange auf engem Raum befinden, wie Christian Ottomann, Gründer der Schiffsarztbörse der dpa sagt.

Die meisten Probleme macht dabei das Norovirus: "Dieser Magen-Darm-Virus überträgt sich durch Schmierinfektion. Fast immer infizieren sich Passagiere damit während eines Landgangs und bringen den Erreger dann mit an Bord", wie Ottmann angibt.

Daneben ist nach wie vor das Corona-Virus eine Gefahr, laut des Experten. Darüber hinaus können Legionellen, die "durch defekte oder schlecht gewartete Wasserleitungen oder Klimaanlagen verbreitet" werden, ein Gesundheitsrisiko für Kreuzfahrt-Urlauber darstellen, so der Mediziner.