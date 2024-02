Rund 140 Menschen in Quarantäne auf Kreuzfahrtschiff "Queen Victoria"

Auf dem Kreuzfahrtschiff "Queen Victoria" der Cunard Cruise Line leiden rund 140 Menschen an einer Magen-Darm-Erkrankung. Nun herrscht Quarantäne für die Betroffenen.

Das Kreuzfahrtschiff "Queen Victoria" der Cunard Cruise Line wurde zu einem Quarantäne-Schiff. Grund ist die Erkrankung auf See von knapp 140 Personen mit einem Magen-Darm-Infekt, berichtet der "Spiegel". Insgesamt befinden sich 1.824 Passagiere und 967 Besatzungsmitglieder an Bord des Schiffes.

Zuletzt seien laut einem Bericht des "US Centers for Disease Control and Prevention" 123 Passagiere und 16 Besatzungsmitglieder erkrankt und leiden unter gastrointestinalen Symptomen wie Durchfall und Erbrechen.

Um eine Ausbreitung der Magen-Darm-Erkrankung zu verhindern, habe die Kreuzfahrtgesellschaft die Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen verstärkt. Zudem wurden die erkrankten Passagiere und Besatzungsmitglieder von den übrigen Menschen auf dem Schiff isoliert.

Laut einem CNN-Bericht habe zudem die Rederei in einer Erklärung bestätigt, dass "eine kleine Anzahl von Gästen Symptome einer Magen-Darm-Erkrankung an Bord der 'Queen Victoria' gemeldet hat. Die Reederei hat sofort ihre verbesserten Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle umgesetzt, um das Wohlergehen aller Gäste und der Besatzung an Bord zu gewährleisten. Die Maßnahmen haben Wirkung gezeigt."

107-tägige Weltreise

Das Kreuzfahrtschiff "Queen Victoria" befindet sich auf einer 107 Tage andauernden Reise. Diese begann am 11. Januar in Southampton (England).

Bei dem Teilabschnitt, der am 22. Januar in Fort Lauderdale (Florida, USA) begann und am 12. Februar in Honolulu (Hawaii) enden sollte, klagten immer mehr Menschen über Symptome wie Durchfall und Erbrechen, nach dem das Schiff den Hafen von Florida verlassen hatte, schreibt die "New York Post".

Die Ursache für die Erkrankung der Passagiere und Besatzungsmitglieder sei offenbar immer noch nicht festgestellt worden.