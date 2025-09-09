Wohin steuert Europa? EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält ihre jährliche Rede zur Lage der Union. Sehen Sie ihre Ansprache am Mittwochmorgen live und kostenlos im Livestream auf Joyn.

Wie demonstriert die EU Geschlossenheit? Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten sowie vom einst so engen Partner USA erhobene Zölle - die Union steht vor großen Herausforderungen. Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, wird in ihrer jährlichen Rede zur Lage der Union am Mittwoch (10. September) um diese Themen nicht herumkommen. Im Sommer musste sie sich noch einem von rechten Parteien eingebrachten Misstrauensvotum stellen, nun will sie ihre Visionen für Europa präsentieren.

In ihrer Ansprache vor dem Europäischen Parlament wird von der Leyen das vergangene Jahr reflektieren und die Prioritätensetzung der EU darlegen. Zudem werden möglicherweise neue Initiativen angekündigt, mit denen Europa einen Schritt nach vorne machen soll. Im Anschluss an die Rede der Kommissionspräsidentin schließt sich eine Plenardebatte im Europäischen Parlament an - samt Rechenschaftspflicht.

Sehen Sie hier ab 9 Uhr die EU-Rede von Ursula von der Leyen live und kostenlos auf Joyn.

