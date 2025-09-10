+++ BREAKING NEWS +++

Von der Leyen: EU-Kommission setzt finanzielle Unterstützung für Israel aus

Gaza-Krieg

Von der Leyen: EU-Kommission setzt finanzielle Unterstützung für Israel aus

  • Veröffentlicht: 10.09.2025
  • 09:53 Uhr
  • dpa
Reaktion auf den Krieg im Gazastreifen: In ihrer Rede zur Lage der Union hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verkündet, dass die EU entsprechende Zahlungen an Israel stoppen will.

Wegen Israels Vorgehen im Gazastreifen setzt die EU-Kommission ihre Unterstützung für das Land aus. Man werde alle entsprechenden Zahlungen stoppen, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Europaparlament in Straßburg. Es solle allerdings keine Auswirkungen für die Arbeit mit der israelischen Zivilgesellschaft oder der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem geben.

Mehr in Kürze.

