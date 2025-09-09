Anzeige
Starkregen auf Urlaubsinsel

Unwetter auf Mallorca - zahlreiche Flüge ausgefallen

  • Aktualisiert: 10.09.2025
  • 11:48 Uhr
  • Michael Reimers
Widrige Wetterbedingungen haben zu massiven Problemen auf Mallorca geführt.
Widrige Wetterbedingungen haben zu massiven Problemen auf Mallorca geführt.

Heftiger Regen, starke Winde und Probleme am Flughafen: Auf Mallorca löst ein Unwetter erhebliche Probleme aus.

Ein Unwetter hat auf Mallorca Überschwemmungen, Flugausfälle und weitere Schäden verursacht. Bis 18 Uhr am Dienstag (9. September) gab es auf der spanischen Urlaubsinsel rund 80 Einsätze, vor allem wegen überschwemmter Straßen und Keller sowie umgestürzter Bäume, wie der Notfalldienst der Balearen mitteilte.

Besonders betroffen waren demnach mit 41 beziehungsweise 18 Einsätzen die mallorquinische Hauptstadt Palma sowie Calvià im Südwesten der Insel.

Auch in den News:

Am Flughafen Son Sant Joan in Palma wurden nach Angaben der Flughafenbehörde Aena bis zum Nachmittag 41 Flugausfälle, neun Umleitungen und zahlreiche Verspätungen registriert. Insgesamt seien für Dienstag in Palma 906 Flüge geplant gewesen, hieß es. Medien berichteten von Chaos.

Die Behörden hatten für Dienstag bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter angekündigt. Sturmböen erreichten nach amtlichen Angaben teils mehr als 90 Kilometer pro Stunde. Auch an der Meerespromenade in Palma wurden mehrere Bäume vom starken Wind entwurzelt.

Ab dem späten Nachmittag verbesserte sich die Lage zusehends. Ganz gebannt war die Gefahr allerdings nicht: Die vom Wetterdienst Aemet für Mallorca und auch für die anderen Balearen-Inseln ausgerufene zweithöchste Warnstufe Orange galt noch bis 7 Uhr am Mittwoch (10. September).

