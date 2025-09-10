AfD stößt Asyl-Debatte im Bundestag an - hier im kostenlosen Livestream ansehen

Mit dem Ende der Sommerpause startet eine neue Asyl-Debatte im Bundestag - angestoßen von der AfD. Verfolgen Sie den erwarteten Schlagabtausch hier live!

Zehn Jahre nach Angela Merkels prägender Aussage "Wir schaffen das" steht die deutsche Asylpolitik erneut im Fokus des Bundestags. Am Mittwoch (10. September) befasst sich das Parlament in einer Aktuellen Stunde mit der Migrationspolitik der Bundesregierung.

Die Debatte geht auf eine Initiative der AfD-Fraktion zurück, die das Thema unter dem Titel "Zehn Jahre 'Wir schaffen das'" auf die Tagesordnung gesetzt hat. Anlass ist das Jubiläum der Aussage, die Merkel im Spätsommer 2015 angesichts steigender Flüchtlingszahlen machte – vor allem als Folge des Syrienkriegs.

