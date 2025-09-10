Anzeige
Zehn Jahre "Wir schaffen das"

AfD stößt Asyl-Debatte im Bundestag an - hier im kostenlosen Livestream ansehen

  • Veröffentlicht: 10.09.2025
  • 10:09 Uhr
  • Emre Bölükbasi
Die AfD hat eine Migrationsdebatte im Bundestag beantragt. (Archivbild)
Die AfD hat eine Migrationsdebatte im Bundestag beantragt. (Archivbild)© REUTERS

Mit dem Ende der Sommerpause startet eine neue Asyl-Debatte im Bundestag - angestoßen von der AfD. Verfolgen Sie den erwarteten Schlagabtausch hier live!

Zehn Jahre nach Angela Merkels prägender Aussage "Wir schaffen das" steht die deutsche Asylpolitik erneut im Fokus des Bundestags. Am Mittwoch (10. September) befasst sich das Parlament in einer Aktuellen Stunde mit der Migrationspolitik der Bundesregierung.

Verfolgen Sie die Debatte im Bundestag ab 15:30 Uhr live im Joyn-Parlamentsfernsehen - hier klicken!

Bundestag

Verfolgen Sie die Debatte im Bundestag hier LIVE!

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Die Debatte geht auf eine Initiative der AfD-Fraktion zurück, die das Thema unter dem Titel "Zehn Jahre 'Wir schaffen das'" auf die Tagesordnung gesetzt hat. Anlass ist das Jubiläum der Aussage, die Merkel im Spätsommer 2015 angesichts steigender Flüchtlingszahlen machte – vor allem als Folge des Syrienkriegs.

Auch in den News:

