Anzeige
Identität nicht geklärt

Leiche in Auto von Pop-Star D4vd gefunden

  • Veröffentlicht: 10.09.2025
  • 11:12 Uhr
  • Michael Reimers
Der "Here With Me"-Sänger ist im Moment auf Tour.
Der "Here With Me"-Sänger ist im Moment auf Tour.© IMAGO/NurPhoto

Ein Verwesungsgeruch führt die Polizei zum Wagen von Pop-Star D4vd. Im vorderen Kofferraum finden sie eine Leiche.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Im Wagen von Pop-Star D4vd ist eine verweste Leiche gefunden worden.

  • Der Tesla stand auf dem Gelände eines Abschleppunternehmens.

  • D4vd hat sich zu dem Fund bislang nicht geäußert.

Noch ist vieles unklar: Die Polizei in Los Angeles ermittelt nach dem Fund einer verwesten Leiche in einem abgestellten Tesla. Der Wagen ist auf US-Pop-Star D4vd zugelassen.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Laut dem TV-Sender "ABC7" stand der Wagen auf dem Gelände eines Abschleppunternehmens in Los Angeles. Die Polizei wurde gerufen, weil ein starker Verwesungsgeruch bemerkt wurde. Im vorderen Kofferraum machten die Beamten dann den Grusel-Fund: Eine in Plastik eingewickelte Leiche. Der Körper sei zerstückelt gewesen, berichtet das US-Promiportal "TMZ".

Auch in den News:

Demnach handelt es sich um eine Frau. Wer die Tote ist und was zum Tod geführt hat, ist noch nicht bekannt. Auch gibt es derzeit keine Hinweise darauf, dass der Sänger mit der Tat in Verbindung steht. "TMZ" berichtet, dass sein Wagen auf dem Gelände des Abschleppunternehmens gebracht wurde, nachdem er mehr als 72 Stunden herrenlos in den Straßen gestanden hatte. Demnach sei der Tesla jedoch nicht als gestohlen gemeldet gewesen.

D4vd hatte erst im April sein Debütalbum veröffentlicht und ist derzeit auf Tour. Mit seinen viralen Hits "Romantic Homicide" und "Here With Me" wurde der 20-Jährige international bekannt. Zu dem Fund in seinem Auto hat er sich bislang nicht geäußert.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

  • Verwendete Quellen:
  • abc7.com: "LAPD finds body inside impounded Tesla that's registered to singer D4vd"
  • tmz.com: "D4vd's Abandoned Car Towed Friday ...LAPD Homicide on the Case"
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 10. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 10. September 2025 | 08:25

  • 04:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 9. September 2025 | 19:45

  • 08:58 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 9. September 2025 | 18:00

  • 11:13 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 9. September 2025 | 15:45

  • 10:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 09. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 09. September 2025 | 08:25

  • 04:38 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 19:45

  • 26:03 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 18:00

  • 11:15 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 15:45

  • 10:51 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 8:25
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 8:25

  • 04:43 Min
  • Ab 12
:newstime vom 07. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 07. September 2025 | 19:55

  • 14:06 Min
  • Ab 12
Mehr News
urn:newsml:dpa.com:20090101:250910-99-980348
News

Newsticker: Polen beantragt NATO-Beratungen - russischer Diplomat dementiert Vorwürfe

  • 10.09.2025
  • 12:22 Uhr
Wetter auf Mallorca
News

Unwetter auf Mallorca - zahlreiche Flüge ausgefallen

  • 10.09.2025
  • 11:48 Uhr
Frankreich
News

Drohende Streikwelle in Frankreich: Neuer Premier steht vor großer Aufgabe

  • 10.09.2025
  • 11:27 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250910-935-821507
News

Von der Leyen möchte Altersgrenze für Social Media einführen

  • 10.09.2025
  • 11:26 Uhr
Eiskapelle am Watzmann eingestürzt
News

"Einfach weg": Beliebte Attraktion - Eiskapelle am Watzmann eingestürzt

  • 10.09.2025
  • 10:44 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250910-911-010127
News

Terroranschlag von Solingen: Lebenslange Haft für Attentäter

  • 10.09.2025
  • 10:22 Uhr
GERMANY-ELECTION/MIGRATION SCHOLZ
News

LIVE: AfD stößt Asyl-Debatte im Bundestag an

  • 10.09.2025
  • 10:09 Uhr
EU-STATEOFUNION/
News

Von der Leyen: EU-Kommission setzt finanzielle Unterstützung für Israel aus

  • 10.09.2025
  • 09:53 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250910-911-000402
News

"Reduzieren Sie Verbrauch": Strom in Berlin fließt immer noch nicht

  • 10.09.2025
  • 08:55 Uhr
iPhone Air
News

iPhone Air: Apple stellt dünnstes iPhone aller Zeiten vor

  • 09.09.2025
  • 21:20 Uhr