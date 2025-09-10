Leiche in Auto von Pop-Star D4vd gefunden

Ein Verwesungsgeruch führt die Polizei zum Wagen von Pop-Star D4vd. Im vorderen Kofferraum finden sie eine Leiche.

Das Wichtigste in Kürze Im Wagen von Pop-Star D4vd ist eine verweste Leiche gefunden worden.

Der Tesla stand auf dem Gelände eines Abschleppunternehmens.

D4vd hat sich zu dem Fund bislang nicht geäußert.

Noch ist vieles unklar: Die Polizei in Los Angeles ermittelt nach dem Fund einer verwesten Leiche in einem abgestellten Tesla. Der Wagen ist auf US-Pop-Star D4vd zugelassen.

Laut dem TV-Sender "ABC7" stand der Wagen auf dem Gelände eines Abschleppunternehmens in Los Angeles. Die Polizei wurde gerufen, weil ein starker Verwesungsgeruch bemerkt wurde. Im vorderen Kofferraum machten die Beamten dann den Grusel-Fund: Eine in Plastik eingewickelte Leiche. Der Körper sei zerstückelt gewesen, berichtet das US-Promiportal "TMZ".

Demnach handelt es sich um eine Frau. Wer die Tote ist und was zum Tod geführt hat, ist noch nicht bekannt. Auch gibt es derzeit keine Hinweise darauf, dass der Sänger mit der Tat in Verbindung steht. "TMZ" berichtet, dass sein Wagen auf dem Gelände des Abschleppunternehmens gebracht wurde, nachdem er mehr als 72 Stunden herrenlos in den Straßen gestanden hatte. Demnach sei der Tesla jedoch nicht als gestohlen gemeldet gewesen.

D4vd hatte erst im April sein Debütalbum veröffentlicht und ist derzeit auf Tour. Mit seinen viralen Hits "Romantic Homicide" und "Here With Me" wurde der 20-Jährige international bekannt. Zu dem Fund in seinem Auto hat er sich bislang nicht geäußert.

