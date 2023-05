Aldi, Lidl und Kaufland senken Preise: Warum Käse jetzt dauerhaft günstiger wird

Erst im Februar kam es zu drastischen Preissenkungen bei Kaffee und Butter. Nun ist Käse das nächste Produkt, das auf der Rotstrichliste steht.

Anzeige

Lidl und Kaufland haben seit Montag (24. April) einige Preise im Segment Käse gesenkt – Aldi sieht sich in Zugzwang und zieht prompt nach.

Die Preissenkungen von Kaufland und Lidl sollten möglicherweise an dem "selbst formulierten Anspruch" von Aldi als Preisführer der Branche kratzen, schreibt "watson". Daher schaut der Discounter auch immer besonders genau auf plötzliche Preisveränderungen der Konkurrenz.

Weshalb wird Käse günstiger?

Der Preissturz bei Käse ist auf die gesunkenen Erzeugerpreise für Milch zurückzuführen. Da Käse sowohl in Supermärkten als auch in Discountern in großen Mengen bewegt wird, gilt dieses Segment als sehr wichtig.

Die Discounter reduzierten vor allem die Preise für Schnittkäse. Eine 400-Gramm-Packung kostet nun statt 3,49 Euro nur noch 2,99 Euro. Aber auch die 250-Gramm-Packungen Reibekäse wurden deutlich günstiger. So kostet jetzt eine Packung 2,19 Euro statt wie bisher 2,59 Euro.

Aldi selbst wirbt auf seiner Internetpräsenz mit Reduzierungen zwischen sieben und 20 Prozent. Die 250-Gramm-Packung "Hofburger Gouda jung in Scheiben“ beläuft sich daher nicht mehr auf 2,49 Euro sondern nur noch auf 1,99 Euro (-20 Prozent).

Neben Reduzierungen von verschiedenen Schnittkäse-Sorten bei Lidl senkte Aldi zudem die Preise für „Gut bio Reibekäse". Dieser wurde um 20 Cent pro Packung gesenkt und kostete 1,79 Euro (-10 Prozent). Emmentaler in Scheiben wurde lediglich um sieben Prozent reduziert. Der Preis für eine 250-Gramm-Packung kostet daher nicht mehr 2,89 Euro sondern aktuell 2,69 Euro.