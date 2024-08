Flugabwehr-Raketensystem Patriot: Was ist das und was kann es?

Deutschland kauft bis zu 600 Patriot-Flugabwehrraketen von den USA und lieferte schon drei Systeme aus Bundeswehrbeständen an die Ukraine. Was zeichnet die US-Luftabwehr Patriot aus?

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Das Patriot-Flugabwehrsystem gehört zu den modernsten der Welt.

Nun hat die US-Regierung die Lieferung hunderter Raketen nach Deutschland freigegeben.

Aus Bundeswehrbeständen lieferte Deutschland bereits drei Patriot-Systeme an die Ukraine.

Der Name Patriot ist eine Abkürzung und leitet sich ab von der englischen Bezeichnung "Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target". Das mobile System besteht aus einem Radar, das Flugzeuge, Raketen und Marschflugkörper erkennen kann, und zugleich aus einer Abschussvorrichtung für Abwehrraketen. Ein Patriot-System kann bis zu 50 Ziele gleichzeitig kontrollieren und bis zu fünf Ziele gleichzeitig auf eine Entfernung von bis zu 68 Kilometer bekämpfen.

Im Video: Pistorius sagt Ukraine Waffen zu - offenbar auch Patriot-System aus USA

Computer überwacht, Mensch entscheidet über Raktenabschuss

Wie die Bundeswehr auf ihrer Homepage erklärt, funktioniert das Patriot-Radarsystem computergestützt. Es zeigt den Soldat:innen im sogenannten "Feuerleitstand" als bedrohlich eingeschätzte Flugobjekte an und unterbreitet Vorschläge, wie diese bekämpft werden können. Mit der phasengesteuerten Antenne, die mit einer elektronischen Strahlschwenkung arbeitet, kann der Mitteilung zufolge der durch das Radar abgedeckte Luftraum beliebig nach Flugobjekten abgetastet und priorisiert werden. Falls die Soldat:innen sich für einen Abschuss entscheiden, aktivieren sie die Abwehrraketen in der mobilen Startstation (Launcher).

Das Startgerät enthält entweder vier oder acht Lenkflugkörper. Zum Einsatz kommen bei der Bundeswehr Lenkflugkörper vom Typ PAC-2 oder PAC-3. Die größeren Lenkflugkörper vom Typ PAC-2 haben folgende Maße: 5,31 Meter Länge, 0,41 Meter Durchmesser und 907 Kilogramm Startgewicht. Die Lenkflugkörper vom Typ PAC-3 sind kleiner: 5,20 m Länge, 0,25 Meter Durchmesser und 312 Kilogramm Startgewicht.

Anzeige

Anzeige

Im Video: Kiew baut mit deutscher Hilfe Luftabwehr aus

Patriot: Hochmodernes System der Luftverteidigung

Das Patriot-System gilt als bewährtes und zugleich eines der modernsten Flugabwehrsysteme der Welt. Das Institut für Strategische Studien (CSIS) nannte es in einer Veröffentlichung einmal das "Arbeitstier" der US-Luftverteidigung. Die Entwicklung des Boden-Luft-Lenkwaffensystems begann in den späten 1960er-Jahren. Eingeführt wurde das Patriot-System dann in den frühen 1980er-Jahren, seitdem wurde es immer wieder modernisiert.