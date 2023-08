Weltbestes Raketenabwehrsystem: Deutschland darf Arrow 3 von Israel kaufen

Wegen der Bedrohung durch Russland will Deutschland ein Luftverteidigungssystem für Europa aufbauen. Jetzt ist eine wichtige Entscheidung gefallen.

Das Wichtigste in Kürze Die USA erlauben den Verkauf des Raketenabwehrsystem Arrow 3 durch Israel an Deutschland.

Das Waffensystem gilt als das beste seiner Art und kann ballistische Raketen abfangen.

Die Kosten liegen bei rund vier Milliarden Euro und sollen aus dem 100-Milliarden-Sondervermögen finanziert werden.

Der Weg für den historischen Rüstungsdeal zwischen Deutschland und Israel ist frei: Israel hat nach eigenen Angaben die Erlaubnis der USA für den Verkauf seines Raketenabwehrsystems Arrow 3 an Deutschland erhalten. Das teilte das israelische Verteidigungsministerium am Donnerstag (17. August) mit. Es sei der größte Rüstungsdeal der israelischen Geschichte, hieß es in der Mitteilung des Ministeriums. Das US-Außenministerium habe Israel am Donnerstag die Entscheidung der Regierung übermittelt.

USA: Deutschland darf Arrow-3-System kaufen

Arrow 3 wurde gemeinsam von Israel und den USA entwickelt. Deshalb war für den Deal eine Zustimmung aus Washington notwendig. Die US-Billigung galt als letzte größere Hürde für den historischen Vertrag zwischen Deutschland und Israel. Nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine waren die Verhandlungen darüber im vergangenen Jahr angelaufen. Die Verteidigungsministerien beider Länder und Israel Aerospace Industries sollen die Vereinbarung nun unterzeichnen, hieß es in der Stellungnahme.

Haushalts- und Verteidigungsausschuss des Bundestags hatten im Juni für den Kauf gestimmt. Die Kosten belaufen sich den israelischen Angaben zufolge auf knapp vier Milliarden Euro. Das Geld soll aus dem 100-Milliarden-Sondervermögen finanziert werden, das als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verabschiedet wurde.

Abwehrsystem gegen Russlands Raketen

Arrow 3 soll bis Ende 2025 einsatzfähig sein. Auf deutsche Initiative soll es Teil eines europäischen Luftverteidigungssystems werden. Als höchste Stufe von Israels mehrstufiger Raketenabwehr kann es angreifende Mittel- und Langstreckenraketen in bis zu über 100 Kilometer Höhe zerstören. Das System besteht aus Führungsgefechtsstand, Radargeräten, Startgeräten und den Lenkflugkörpern.