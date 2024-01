Tausende Nutzer weltweit meldeten am Donnerstagabend einen Ausfall von Instagram. Das soziale Netzwerk war von einer Störung betroffen.

Das Wichtigste in Kürze Die beliebte Social-Media-Plattform Instagram war am Donnerstagabend vielerorts nicht voll funktionsfähig.

Zahlreiche Nutzer:innen beklagten sich weltweit über den Ausfall.

Eine Ursache für die Störung ist bisher nicht bekannt.

Instagram ist down: Am Donnerstag (25. Januar) konnten zahlreiche Nutzer:innen weltweit nicht mehr auf die Plattform zugreifen. In Deutschland meldeten auf dem Portal "allestörungen.de" mehr als 13.000 User:innen ab etwa 22:00 Uhr einen Ausfall der App. Der Zugriff auf sämtliche Funktionen war offenbar teilweise ausgefallen. 47 Prozent der Nutzer:innen beklagten Probleme mit der App, 30 Prozent mit ihrem Feed und 23 Prozent bei der Stories-Funktion, so "t-online.de".

Von dem Ausfall war offenbar nicht nur Deutschland betroffen. Unter dem Hashtag #instagramdown meldeten sich auf der Plattform X zahlreiche Nutzer:innen aus anderen Ländern, die sich ebenfalls über einen Ausfall von Instagram beschwerten.

Instagram-Ausfall: Problem wieder behoben

Instagram gehört zu dem US-Konzern Meta, der auch Facebook, WhatsApp und den X-Konkurrenten Threads betreibt. Nach eigenen Angaben kann das soziale Netzwerk über zwei Milliarden monatlich aktive Nutzer:innen verbuchen. In Deutschland sollen rund 32 Millionen Menschen die Plattform verwenden.

Bisher machte Instagram keine Angaben zu der Störung oder zu ihren möglichen Ursachen. Nach rund einer Stunde schien das Problem jedoch weitestgehend wieder behoben.

