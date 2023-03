Nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien hat die EU auf einer Geberkonferenz beschlossen, die Länder mit mehr als einer Milliarden Euro zu unterstützen.

Bei den verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien haben mehr als 50.000 Menschen ihr Leben verloren, Millionen wurden obdachlos. Um den Betroffenen weiter Unterstützung zukommen zu lassen, richtete die EU am Montag (20. März) eine internationale Geberkonferenz aus.

Im Video: Ein Monat nach Erdbeben-Katastrophe - Ganze Städte sind zerstört, Wut kommt auf

Unterstützung bei Wiederaufbau

Die Europäische Kommission will die Türkei mit einer Milliarde Euro für den Wiederaufbau des Landes unterstützen, kündigte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei der Konferenz in Brüssel an. Ein weiteres Paket in Höhe von 108 Millionen Euro gehe für humanitäre und erste Wiederaufbauhilfe nach Syrien.

"Wir müssen unsere Unterstützung aufrechterhalten, und den Überlebenden nicht nur beim Überleben helfen, sondern auch beim Wiederaufbau ihres Lebens", so von der Leyen. Weiter betonte sie, dass Häuser, Schulen und Krankenhäuser mit höchsten Standards für Erdbebensicherheit wiederaufgebaut werden müssten.

Zusammen mit dem schwedischen Regierungschef Ulf Kristersson hatte von der Leyen zu der Geberkonferenz eingeladen. Kristersson kündigte am Montag an, sein Land werde die Türkei und Syrien mit 45 Millionen Euro unterstützen. Auch Deutschland wird die betroffenen Länder weiter unterstützen: Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) kündigte zuvor bereits an, man werde die Hilfe für die Türkei und Syrien auf insgesamt 240 Millionen Euro verdoppeln.