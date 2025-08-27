WM-Quali startet: Nagelsmann nominiert den Kader - hier im kostenlosen Livestream verfolgen

Nagelsmann verkündet heute seinen Kader für die WM-Qualifikation. Wer dabei ist und wer fehlt, erfahren Sie hier im kostenlosen Livestream!

DFB-Trainer Julian Nagelsmann steht vor dem ersten großen Schritt Richtung WM 2026. Am Mittwoch (27. August) um 17 Uhr gibt der Bundestrainer seinen Kader für die anstehende Qualifikationsrunde bekannt.

Welche Spieler dabei sind – und wer überraschend fehlt – erfahren Sie live im kostenlosen Joyn-Stream!

Der Quali-Auftakt steigt am 4. September gegen die Slowakei in Bratislava, gefolgt vom Heimspiel gegen Nordirland am 7. September in Köln. Luxemburg komplettiert die Gruppe A. Nur der Gruppensieger sichert sich das direkte Ticket für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko.

