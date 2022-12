WM 2022: Weltmeister Argentinien wird in der Heimat gefeiert

Fußball-Weltmeister Argentinien ist in der Heimat angekommen. Tausende Fans standen bis tief in die Nacht Schlange, um einen Blick auf ihre Helden zu erhaschen.

Fußball-Weltmeister Argentinien ist in der Heimat angekommen. Das Team um Superstar Lionel Messi landete mitten in der Nacht in Buenos Aires. Mit dem WM-Pokal in der Hand, der Medaille um den Hals und einem strahlenden Lächeln stieg Messi als Erster aus dem Flugzeug.

Für die Spieler war ein roter Teppich am Flughafen ausgerollt worden. Mit dem Bus ging es dann in die Innenstadt. Tausende Fans feierten mit den Weltmeistern. Die Spieler wurden von der Rockband La Mosca mit dem Lied "Muchachos" (deutsch: Männer) begrüßt. Das hatten die Fans während der für Argentinien so erfolgreichen Katar-WM immer wieder gesungen.

Laut der Deutschen Presse-Agentur teilte der Verband mit, dass die Mannschaft den Titel am Obelisken in der Innenstadt der südamerikanischen Metropole feiern wird. Dort hatten Millionen Menschen bereits nach dem Finalsieg gegen Frankreich frenetisch gefeiert. Präsident Alberto Fernández ordnete einen Nationalfeiertag an, damit das Land den Sieg feiern kann.