"Zehn Kilo Übergewicht": Magath greift BVB-Star Süle scharf an

Felix Magath geht mit BVB-Verteidiger Niklas Süle hart ins Gericht. Für die Trainer-Legende ist der Fitnesszustand des Vize-Meisters nicht akzeptabel.

Das Wichtigste in Kürze Niklas Süle ist bekannt dafür, sich gerne auch mal einen Burger zu gönnen.

Infolgedessen schleppt der BVB-Star das eine oder andere Pfund zu viel mit sich herum.

Von Trainer-Legende Felix Magath wird der Verteidiger dafür scharf kritisiert.

Die Trainer-Legende Felix Magath hat BVB-Verteidiger Niklas Süle scharf kritisiert. Zuletzt wurde Süle von Bundestrainer Hansi Flick nicht für die Länderspiele der Nationalmannschaft nominiert.

Als Grund führte Flick bei dem Vizemeister von Borussia Dortmund Defizite in Sachen "Mentalität" an. Magath legte in diesem Punkt im Interview mit Sky am 15. Juni nach:

Ich verstehe nicht, warum man überhaupt darüber redet. Wir haben Profisport in der Bundesliga. Und ich kenne keinen Profisportler, der mit zehn Kilo Übergewicht herumläuft. Magath bei Sky über Süle

Das habe er noch nie gesehen und könne nur verstört feststellen, dass über dieses Thema überhaupt diskutiert werde.

"Ein Berufssportler, der siebenstellig verdient – wo er isst, ist mir ja völlig egal – aber der dann mit zehn Kilo Übergewicht herumläuft und alle finden es noch tragbar, selbstverständlich geht das nicht", ergänzte Magath.

Magath: Wie soll das gehen mit zehn Kilo Übergewicht?

Magath hat als Trainer immer größten Wert auf die Fitness seiner Spieler gelegt und trägt nicht umsonst den Spitznamen "Quälix".

"Ich höre immer nur: 'Wir spielen so einen Tempo-Fußball und alle sind so schnell geworden bei uns in der Bundesliga.' Da frage ich mich dann doch, wie das gehen soll mit zehn Kilo Übergewicht", führte Magath weiter aus.

Schon zu seiner Zeit beim FC Bayern München gab es Kritik an Süles Ernährungsplan. So wurde dem Verteidiger wegen seiner Vorliebe für Fast Food fehlende Professionalität vorgeworfen.