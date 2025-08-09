Anzeige
Starke Regenfälle

Zehn Tote bei Überschwemmungen im Nordwesten Chinas

  • Veröffentlicht: 09.08.2025
  • 03:35 Uhr
Bei schweren Überschwemmungen im Nordwesten Chinas sind nach Behördenangaben mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen.
Bei schweren Überschwemmungen im Nordwesten Chinas sind nach Behördenangaben mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen.-/Xinhua/dpa

In der Volksrepublik hat es in diesem Sommer schon viele heftige Unwetter mit starken Regenfällen gegeben. Nun sterben erneut Menschen in den Wassermassen. Auch der Staatschef schaltet sich ein.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Im Nordwesten Chinas sind bei schweren Überschwemmungen in der Provinz Gansu mindestens zehn Menschen gestorben, 33 werden noch vermisst.

  • Anhaltender Starkregen löste Sturzfluten aus, zerstörte Infrastruktur und zwang rund 10.000 Menschen zur Evakuierung.

  • Auch andere Regionen Chinas kämpfen derzeit mit Unwetterfolgen, bei denen in den vergangenen Wochen Dutzende Menschen ums Leben kamen.

Bei schweren Überschwemmungen im Nordwesten Chinas sind nach Behördenangaben mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. 33 weitere werden noch vermisst, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Auslöser waren demnach anhaltende Regenfälle, die seit Donnerstagabend (7. August) im Kreis Yuzhong in der Provinz Gansu zu Sturzfluten geführt haben.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Nach Angaben der Provinzregierung gingen in Teilen Yuzhongs bis Freitagmittag (8. August) bis zu 220 Liter Regen pro Quadratmeter nieder. Zum Vergleich: In Berlin fallen üblicherweise etwa 580 Liter pro Jahr.

Den Angaben zufolge sind acht Gemeinden schwer betroffen. Beschädigt wurden unter anderem Straßen, Strom- und Kommunikationsleitungen. Xinhua-Reporter berichteten von Schlammmassen und entwurzelten Bäumen, die Straßen blockierten.

Anzeige
Anzeige

Schon viele Tote nach Regenfällen in diesem Sommer

Insgesamt wurden rund 10.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Mehr als 2.700 Einsatzkräfte waren vor Ort. Zudem wurde die höchste Gefahrenstufe für mögliche Erdrutsche ausgerufen. Staats- und Parteichef Xi Jinping forderte umfassende Anstrengungen zur Rettung der Vermissten.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Auch andere Teile Chinas haben derzeit mit Unwetterfolgen zu kämpfen. In der südlichen Metropole Guangzhou starben am Mittwoch (6. August) sieben Menschen, als ein durch Überschwemmungen ausgelöster Erdrutsch Häuser im Stadtbezirk Baiyun verschüttete. In Peking und der Hauptstadtumgebung kamen vorige Woche mindestens 60 Menschen infolge schwerer Regenfälle ums Leben.

Mehr News
Donald Trump und Wladimir Putin
News

Trump: Treffe Putin kommenden Freitag in Alaska

  • 09.08.2025
  • 00:24 Uhr
Netanjahu
News

"Belohnt Hamas-Terrorismus": Netanjahu erhebt schwere Vorwürfe gegen Kanzler Merz

  • 08.08.2025
  • 21:33 Uhr
imago images 0828421965
News

Für Geburtstagsausflug: Wasserstand eines Flusses für Vance erhöht

  • 08.08.2025
  • 19:23 Uhr
Russia Putin
News

Militärexperte warnt: Putins Bereitschaft zum Atomwaffeneinsatz größer als gedacht

  • 08.08.2025
  • 17:19 Uhr
Brände in Kalifornien
News

Erneut Waldbrände in Kalifornien: "Canyon Fire" breitet sich rasend schnell bei Los Angeles aus

  • 08.08.2025
  • 17:18 Uhr
Auch amtliche Schreiben wie Rentenbescheide können Fehler enthalten – ein genauer Blick lohnt sich.
News

Fehler im Rentenbescheid entdeckt? Das können Sie jetzt tun

  • 08.08.2025
  • 17:09 Uhr
GERMANY-POLITICS/
News

AfD-Chef über Merz-Regierung: Chrupalla im "Berlin direkt - Sommerinterview" - Hier im Livestream ansehen

  • 08.08.2025
  • 16:36 Uhr
Donald Trump will mit Wladimir Putin über ein Kriegsende in der Ukraine verhandeln – Selenskyj soll erst später eingebunden werden.
News

Trump plant Ukraine-Gespräche im Alleingang - ohne Selenskyj am Tisch

  • 08.08.2025
  • 16:25 Uhr
imago images 0825257539
News

SPD-Chefin Bas im ARD-Sommerinterview - Hier im Livestream ansehen

  • 08.08.2025
  • 16:15 Uhr
Der Hype scheint vorbei zu sein: Die Crocs-Aktie verliert an einem Tag fast 30 Prozent. Gründe sind mitunter Trumps Importzölle.
News

Trump-Zölle und Sparlaune: Crocs-Aktie stürzt ab

  • 08.08.2025
  • 16:12 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 8. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 8. August 2025 | 19:45

  • 25:31 Min
  • Ab 12
:newstime vom 8. August 2025 | 18:30
Episode

:newstime vom 8. August 2025 | 18:30

  • 12:23 Min
  • Ab 12
:newstime vom 8. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 8. August 2025 | 15:45

  • 10:56 Min
  • Ab 12
:newstime vom 8. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 8. August 2025 | 08:25

  • 04:34 Min
  • Ab 12
:newstime vom 7. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 7. August 2025 | 19:45

  • 25:02 Min
  • Ab 12
:newstime vom 7. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 7. August 2025 | 18:00

  • 11:51 Min
  • Ab 12
:newstime vom 7. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 7. August 2025 | 15:45

  • 10:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 7. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 7. August 2025 | 08:25

  • 04:31 Min
  • Ab 12
:newstime vom 6. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 6. August 2025 | 19:45

  • 26:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 6. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 6. August 2025 | 18:00

  • 11:12 Min
  • Ab 12