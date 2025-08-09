Anzeige
Russisch-amerikanischer Gipfel

Trump: Treffe Putin kommenden Freitag in Alaska

  • Aktualisiert: 09.08.2025
  • 00:24 Uhr
  • dpa
US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin treffen sich am 15. August in Alaska.
US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin treffen sich am 15. August in Alaska.© Pavel Bednyakov/AP/Pool via AP/dpa

Das erste Mal seit Sommer 2021 wird sich ein amtierender US-Präsident mit Kremlchef Putin treffen. Nun steht laut Trump fest, wann und wo.

Das Wichtigste in Kürze

  • Donald Trump und Wladimir Putin treffen sich am 15. August in Alaska.

  • Trump hatte zuletzt Druck für eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine gemacht und Indien wegen Ölgeschäften mit Moskau mit Strafzöllen belegt.

  • Unklar bleibt, ob es auch zu einem direkten Gespräch zwischen Putin und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj kommt.

US-Präsident Donald Trump wird sich nach eigenen Angaben am kommenden Freitag (15. August) mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Das Treffen werde im US-Bundesstaat Alaska stattfinden, wie der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social ankündigte.

Zuvor hatten sowohl die russische als auch die amerikanische Seite ein geplantes Treffen in Bälde bestätigt, jedoch zunächst kein genaues Datum und auch keinen Ort genannt.

Erstes Treffen auf höchster Ebene seit 2021

Es ist das erste persönliche Treffen eines amtierenden US-Präsidenten mit Putin seit dem Sommer 2021. Damals traf Trumps demokratischer Vorgänger Joe Biden den Kremlchef in Genf. Russland führt seit mehr als drei Jahren einen zerstörerischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Trump hat mehrfach betont, den Krieg rasch beenden zu wollen. Er sagt immer wieder, die russische Invasion habe erst unter Biden begonnen. Trump näherte sich Moskau an und telefonierte mehrfach mit Putin - äußerte sich zuletzt jedoch zunehmend kritisch über den russischen Präsidenten.

Trump nahm Kreml-Handelspartner ins Visier

Am Dienstag vergangener Woche (29. Juli) hatte Trump eine Frist von zehn Tagen gesetzt und in diesem Zeitraum eine Waffenruhe zwischen Moskau und Kiew gefordert. Sollte es dazu nicht kommen, kündigte er Sanktionen gegen Handelspartner Russlands an - und belegte kurz darauf Indien wegen seiner Ölgeschäfte mit Moskau bereits mit neuen Strafzöllen. Diese sollen allerdings erst am 27. August in Kraft treten. Diese Frist scheint nun am heutigen Freitag (8. August, Ortszeit) abzulaufen, ohne dass Trump weitere Staaten mit neuen Abgaben im Kontext des Ukraine-Kriegs belegt hat.

Vor Bekanntwerden des Treffens auf Präsidentenebene war der US-Sondergesandte Steve Witkoff nach Moskau gereist und hatte dort zum fünften Mal persönlich mit Putin gesprochen. Der Austausch wurde vom Kreml als konstruktiv bezeichnet - ähnlich äußerte man sich in Washington.

Treffen zwischen Putin und Selenskyj?

Weiter offen ist, ob es auch zu einem Treffen zwischen Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj kommen wird. Selenskyj hatte ein solches Gespräch wiederholt gefordert. Auch Trump betonte die Notwendigkeit direkter Gespräche zwischen Moskau und Kiew auf höchster Ebene. Der Kreml machte jedoch stets deutlich, dass dafür zunächst die Voraussetzungen geschaffen werden müssten - gemeint sind Vereinbarungen auf Expertenebene über eine friedliche Lösung des Ukraine-Konflikts. Das ist bisher nicht in Sicht.

