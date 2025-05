Zitronen-Limo verunreinigt: fritz-kola ruft Flaschen zurück

Bestimmte Flaschen der fritz-Zitronenlimo weisen mikrobiologische Verunreinigungen auf. Was Verbraucher:innen jetzt unbedingt beachten sollten.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Auffälliger Geruch und Geschmack bei dieser fritz-limo

Der Getränkehersteller fritz-kola hat eine Rückrufaktion für die fritz-limo zitrone 0,33l Flaschen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31.03.26 und der Produktionskennzahl 9 in der Region Nordrhein-Westfalen gestartet. Nach internen Untersuchungen wurden bei einigen dieser Flaschen mikrobiologische Verunreinigungen festgestellt, die die Produkte ungenießbar machen, wie fritz-kola mitteilte. Die betroffenen Produkte weisen demnach übermäßigen Druck sowie einen auffälligen Geruch und Geschmack auf.

Anzeige

Anzeige

Diese Produkte sind vom Rückruf betroffen

Betroffen sind ausschließlich die Flaschen der Charge L5090 mit der Produktionskennzahl 9. Das Mindesthaltbarkeitsdatum sowie die Produktionskennzahl befinden sich auf dem Flaschenhals. Die angegebene Uhrzeit auf dem Flaschenhals unter dem Mindesthaltbarkeitsdatum ist den Angaben zufolge nicht relevant. Verbraucher:innen werden dringend gebeten, diese Produkte nicht zu konsumieren, sondern vorsichtig zu entleeren, so der Getränkekonzern.

So bekommt man sein Geld zurück

Für Rückfragen hat fritz-kola eine Informations-Hotline unter +49 175 731 6844 eingerichtet, die täglich von 09:00 bis 17:00 Uhr erreichbar ist. Zudem können Anfragen per E-Mail an reklamation@fritz-kola.com gestellt werden. Betroffene Kund:innen erhalten den Kaufpreis zurückerstattet, wenn sie ein Foto der Flasche mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum und der Produktionskennzahl sowie den Kassenbon an die genannte E-Mail-Adresse senden. Weitere Informationen zu den betroffenen Produkten sind auf der Website www.fritz-kola.com verfügbar.

Anzeige

Anzeige