Zohran Mamdani hat die demokratische Vorwahl für das Bürgermeisteramt in New York City gewonnen und könnte damit der erste muslimische Bürgermeister der Stadt werden. Er liegt deutlich vor seinem Konkurrenten Andrew Cuomo, der lange als Favorit galt.

In New York City wird bei den Vorwahlen das Ranked-Choice-Voting genutzt, bei dem Wähler:innen ihre Kandidat:innen nach Präferenz ordnen. Falls niemand die absolute Mehrheit erreicht, werden die Stimmen der schwächsten Kandidat:innen neu verteilt, bevor in der Hauptwahl am 4. November die Person mit den meisten Stimmen gewinnt. Alles, was Sie zur Wahl des neuen Bürgermeisters wissen müssen, erfahren Sie im folgenden Video: