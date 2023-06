Zum Weltumwelttag: Diese Alltagsdinge kann jeder für die Umwelt tun

Der Weltumwelttag jährt sich am Montag (5. Juni) zum 51. Mal. In diesem Jahr stehen sowohl die Verschmutzung des Wassers als auch die Umweltbelastung mit Plastik im Vordergrund des Aktionstages.

Am 5. Juni 1972, nach dem Eröffnungstag des ersten Weltumweltgipfels in Stockholm, wurde der "Weltumwelttag" (englisch "World Environment Day") offiziell vom "United Nations Environment Programm" (UNEP, Umweltprogramm der Vereinten Nationen) ausgerufen. Seither wird er jährlich unter Beteiligung von rund 150 Staaten am 5. Juni als Aktionstag begangen. Deutschland ist seit 1976 auch mit von der Partie.

Der "World Environment Day" – mit unterschiedlichen Veranstaltungen, Aktionen und Maßnahmen an diesem Tag – soll die globale ökologische Courage fördern. Der Tag solle insbesondere das Bewusstsein dafür stärken, "dass es vor allem der Mensch selbst ist, der die Vielfalt und Stabilität der Umwelt bedroht", schreibt das "Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz" (BMUV).

In diesem Jahr steht der Aktionstag daher unter dem Motto: "Natur stärken – Klima schützen" ("Solutions to plastic pollution"), so das BMUV. Denn insbesondere Plastikabfälle oder verschmutztes Wasser zerstörten die Natur und seien eine Bedrohung für Mensch und Umwelt, ergänzt die "Abendzeitung" (AZ)

Der Weltumwelttag hat jedes Jahr ein neues Motto. Zudem erhält der Tag seit 1987 auch ein Land oder eine Stadt, die als Gastgeber der UNEP-Hauptveranstaltung zum Weltumwelttag fungiert. Deutschland hat bisher nur einmal unterstützend mitgewirkt.

1973: Kein eigenes Motto

1974: Only one Earth during Expo ’74 (Spokane, USA)

1975: Human Settlements

1976: Water: Vital Resource for Life

1977: Ozone Layer Environmental Concern; Lands Loss and Soil Degradatioz

1978: Development without destruction

1979: Only One Future for Our Children: Development without Destruction

1980: A New Challenge for the New Decade: Development without Destruction

1981: Ground Water Toxic chemicals in human food chains

1982: Ten Years After Stockholm (Renewal of Environmental Concerns)

1983: Managing and Disposing Hazardous Waste: Acid Rain and Energy

1984: Desertification

1985: Youth: Population and the Environment

1986: A Tree for Peace

1987: Environment and Shelter: More Than A Roof (Nairobi, Kenia)

1988 When People Put the Environment First, Development Will Last (Bangkok, Thailand)

1989: Global Warming Global Warning (Brüssel, Belgien)

1990: Children and the Environment (Mexico City, Mexiko)

1991: Climate Change. Need for Global Partnership (Stockholm, Schweden)

1992: Only One Earth, Care and Share (Rio de Janeiro, Brasilien)

1993: Poverty and the Environment: Breaking the Vicious Circle (Peking, China)

1994: One Earth One Family (London, Großbritannien)

1995: We the Peoples: United for the Global Environment (Pretoria, Südafrika)

1996: Our Earth, Our Habitat, Our Home (Istanbul, Türkei)

1997: For Life on Earth (Seoul, Südkorea)

1998: For Life on Earth – Save Our Seas (Moskau, UdSSR)

1999: Our Earth: Our Future: Just Save It! (Tokyo, Japan)

2000: The Environment Millennium: Time to Act (Adelaide, Australien)

2001: Connect with the World Wide Web of Life (Turin, Italien und Havana, Kuba)

2002: Give Earth a Chance (Shanghai, China)

2003: Water: Two Billion People are Dying for It! (Beirut, Israel)

2004: wanted! ses and oceans: Dead or Alive? (Barcelona, Spanien)

2005: Green Cities: Plan for the Planet! (San Francisco, USA)

2006: Deserts and Desertification: Don’t Desert Drylands! (Algier, Algerien)

2007: Melting Ice: a Hot Topic? (Tromsø, Norwegen)

2008: Kick The Habit: Towards A Low Carbon Economy (Wellington, Neuseeland)

2009: Your Planet Needs You: UNite to Combat Climate Change (Mexico City, Mexico)

2010: Many species. One Planet. One Future (Kigali, Ruanda)

2011: Forests: Nature at Your Service (New Delhi, Indien)

2012: Green Economy: Does it include you? (Brasilien)

2013: Think. Eat. Save. Reduce Your Foodprint (Mongolei)

2014: Raise your voice, not the Sea Level: Small Islands and Climate Change (Barbados)

2015: Seven Billion Dreams; One Planet. Consume with Care (Italien)

2016: Prohibition illegal Trade of Threatened (Angola)

2017: Connecting People to nature – in the city and on the land, from the poles to the equator

2018: Beat Plastic Pollution: If you can’t reuse it, refuse it (Indien)

2019: Beat Air Pollution (China)

2020: Celebrate Biodiversity (Kolumbien mit Unterstützung von Deutschland)

2021: Ecosystem Restoration (Pakistan)

2022: Only One Earth (Schweden)