Notfälle

Zwei Schwerverletzte bei Einsturz von Supermarktdach

  • Aktualisiert: 06.09.2025
  • 19:27 Uhr
  • dpa
Article Image Media
© Bernd Weißbrod/dpa

Ein Dach eines Supermarktes in Baden-Württemberg stürzte teilweise ein. Laut Behördenangaben sind zwei Menschen schwerverletzt.

Beim teilweisen Einsturz eines Supermarktdachs in Lauchringen in Baden-Württemberg sind am Abend zwei Menschen schwer verletzt worden. Mindestens zwei weitere Personen hätten leichte Verletzungen erlitten, hieß es von der Polizei.

In Lebensgefahr schwebe nach bisherigem Kenntnisstand niemand. Vor Ort sei auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz, hieß es.

:newstime

Von dem Einsturz sei der Kassenbereich des Supermarkts im Kreis Waldshut betroffen, sagte der Polizeisprecher. Das Geschäft sei zu dem Zeitpunkt des Unglücks gegen 17.45 Uhr geöffnet gewesen. Wie viele Kunden im Laden gewesen seien, sei bisher nicht bekannt.

Auch zur Ursache gab es zunächst keine Erkenntnisse.

