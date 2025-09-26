Anzeige
Hybride Angriffe

Zweite Drohnensichtung binnen 24 Stunden – Aalborg-Flughafen erneut lahmgelegt

  • Veröffentlicht: 26.09.2025
  • 06:20 Uhr
  • Damian Rausch
Dänemark: Wieder Drohnen über Flughafen
Dänemark: Wieder Drohnen über Flughafen :newstime

Erneut musste der dänische Flughafen Aalborg wegen einer Drohnensichtung den Luftraum sperren. Die Regierung spricht von hybriden Angriffen mit psychologischer Wirkung.

Anzeige

Zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden ist der Flugverkehr am dänischen Flughafen Aalborg durch eine mutmaßliche Drohnensichtung gestört worden. Nach Angaben des Flugverfolgungsdienstes FlightRadar24 musste der Flug KL1289 nach Amsterdam umkehren, während die Verbindung SK1225 aus Kopenhagen gestrichen wurde. Der Luftraum über dem Flughafen wurde am späten Donnerstagabend um 23:40 Uhr Ortszeit gesperrt und erst knapp eine Stunde später, um 00:35 Uhr am Freitag, wieder freigegeben, wie die Nachrichtenagentur Ritzau berichtete. Eine offizielle Bestätigung der Drohnensichtung durch die Polizei liegt bislang nicht vor.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Bereits in der Nacht zuvor war es zu einem ähnlichen Vorfall am selben Flughafen gekommen. Die dänische Regierung stuft die Serie an Drohnenbeobachtungen an mehreren Flughäfen als sogenannte hybride Angriffe ein. Justizminister Peter Hummelgaard erklärte Reuters zufolge am Donnerstag in Kopenhagen: Ziel solcher Aktionen sei es, "Angst zu verbreiten". Die Bedrohung werde laut ihm anhalten.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Als Reaktion kündigte die Regierung die Anschaffung neuer Technologien zur Erkennung und Abwehr von Drohnen an. Zudem sei ein Gesetz in Planung, das Betreibern kritischer Infrastruktur das Abschießen unerlaubter Drohnen erlauben soll. Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen vermutet hinter den Störaktionen einen "professionellen Akteur", betonte jedoch, dass keine direkte militärische Bedrohung für Dänemark bestehe.

  • Verwendete Quellen:
  • Nachrichtenagentur Reuters
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 26. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 26. September 2025 | 08:25

  • 04:45 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 25. September 2025 | 19:45

  • 26:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 25. September 2025 | 18:00

  • 12:20 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 25. September 2025 | 15:45

  • 10:57 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 25. September 2025 | 08:25

  • 04:40 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 24. September 2025 | 19:45

  • 24:13 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 24. September 2025 | 18:00

  • 11:32 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 24. September 2025 | 15:45

  • 10:07 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 24. September 2025 | 08:25

  • 05:07 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 23. September 2025 | 19:45

  • 25:34 Min
  • Ab 12
Mehr News
James Comey
News

Ex-FBI-Chef Comey zu Anklage: "Ich bin unschuldig"

  • 26.09.2025
  • 03:32 Uhr
8. Mai 2023, USA, Menlo Park: Das Logo des Facebook-Konzerns Meta ist in der Nähe der Konzernzentrale zu sehen.
News

EU ermittelt gegen Meta: Dem US-Konzern drohen gigantische Geldstrafen

  • 25.09.2025
  • 22:30 Uhr
25.09.2025, Berlin: Jens Spahn, CDU/CSU-Fraktionsvorsitzender im Bundestag, applaudiert im Bundestag nach der namentlichen Abstimmung von Richter:innen am Bundesverfassungsgericht (BVerfG).
News

Verfassungsrichter-Wahl im Bundestag endet erfolgreich

  • 25.09.2025
  • 19:04 Uhr
Neue Bahn-Strategie wird vorgestellt
News

Schnieders Wunschkandidat kommt nicht – InfraGO bleibt bei Nagl

  • 25.09.2025
  • 17:20 Uhr
Russen-Bomber
News

Putin provoziert jetzt auch in Nordamerika: Russen-Bomber vor Alaska abgefangen

  • 25.09.2025
  • 17:06 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250925-935-854087
News

Bosch will 13.000 Stellen streichen

  • 25.09.2025
  • 15:07 Uhr
GERMANY-POLITICS/
News

Richterwahl im Bundestag – diesmal soll‘s klappen: Hier im kostenlosen Livestream ansehen

  • 25.09.2025
  • 15:01 Uhr
Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy (links) mit Ehefrau Carla Bruni Sarkozy: Im Pariser Prozess fiel nun ein teilweise belastendes Urteil.
News

Sarkozy in Prozess zu Libyen-Affäre zu fünf Jahren Haft verurteilt

  • 25.09.2025
  • 14:46 Uhr
US-Präsident Donald Trump will die US-Auslandshilfe grundlegend umbauen und in "America First"-Initiativen umschichten.
News

Gegen Marxisten und für Grönland: So baut Trump die US-Auslandshilfe um

  • 25.09.2025
  • 14:30 Uhr
Die Ukraine beginnt mit dem Export von im Abwehrkampf gegen Russland erprobten Waffen.
News

Erprobt im Kampf gegen Putin: Ukraine exportiert Waffen in andere Länder

  • 25.09.2025
  • 12:56 Uhr