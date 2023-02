Die tödliche Chemikalie PFAS: Thilo Mischkes Reportage auf ProSieben

Das Wichtigste in Kürze Alles über das Jahrhundertgift PFAS und wie es sich in Deutschland verbreitet auf ProSieben .

"ProSieben THEMA. Giftig. Unzerstörbar. Thilo Mischke auf den Spuren tödlicher Chemikalien" – am Montag, 6. März 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Anzeige

Kurzfristige Programmänderung auf ProSieben: Thilo Mischkes Reportage über die tödliche Chemikalie PFAS in der Prime Time am Montag, den 6. März 2023, um 20:15 Uhr.

Jahrhundertgift PFAS überall in Deutschland

Das Tempelhofer Feld in Berlin: PFAS-verseucht. Das Grundwasser in Bühl/Baden-Württemberg: PFAS-verseucht. Das Trinkwasser im Landkreis Altötting/Bayern: PFAS-verseucht. Laut aktueller Recherchen von WDR, NDR und der "Süddeutschen Zeitung" lässt sich das Jahrhundertgift PFAS an mehr als 1500 Orten in Deutschland nachweisen.

Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Buchstäblich. Denn sogar in einem Gletscherfluss in Grönland findet sich das sogenannte Ewigkeitsgift, wie ProSieben-Reporter Thilo Mischke in seiner neuen Reportage "ProSieben THEMA. Giftig. Unzerstörbar. Thilo Mischke auf den Spuren tödlicher Chemikalien" beweist.

Seit nunmehr zwei Jahren beschäftige ich mich als Journalist mit den sogenannten 'Forever Chemicals' (...) Thilo Mischke

"ProSieben THEMA. Giftig. Unzerstörbar. Thilo Mischke auf den Spuren tödlicher Chemikalien"

"Eine unterschätzte Gefahr, die sträflich missachtet wird. Dabei betreffen uns diese PFAS direkt: Denn sie finden sich mittlerweile im Blut von fast allen Menschen wieder. Auch in meinem. Ich habe mich testen lassen. Eine Chemikalie, die Krebs, Schlaganfälle und Gendefekte auslösen kann. Und wofür? Für den Profit einzelner Unternehmen. Und unsere Bequemlichkeit“, so das Fazit von Investigativ-Reporter Thilo Mischke nach seiner weltweiten Recherche.

Anzeige

Anzeige

Wann läuft die Reportage?

Für diese aktuelle Reportage ändert ProSieben kurzfristig sein Programm und zeigt den Film am Montag, den 6. März, um 20:15 Uhr.