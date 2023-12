Das Wichtigste in Kürze In seiner neuesten Reportage beschäftigt sich Thilo Mischke mit der beklemmenden Frage: "Was tun, wenn Antibiotika nicht mehr wirken?"

"ProSieben THEMA. Antibiotika vor dem Aus" war am 18. Dezember 2023 um 20:15 Uhr erstmals auf ProSieben zu sehen.

Inzwischen steht die ganze Sendung zum Streaming bereit.

"Was für ein beschissenes Souvenir habe ich mir da von meiner Reise mitgebracht?", flucht Investigativ-Reporter Thilo Mischke. Die Frage "Was tun, wenn Antibiotika nicht mehr wirken?" muss Reporter Thilo Mischke sich nun selbst fragen. Denn er trägt einen multiresistenten Keim im Körper.

Was tun, wenn Antibiotika nicht mehr wirken?

Die Recherchen für seine neue Reportage "ProSieben THEMA. Antibiotika vor dem Aus" führen ihn in die indische Millionenmetropole Hyderabad. Zurück kommen er und das gesamte Drehteam mit einem multiresistenten Keim.

Im Fall einer Infektion würde gegen diesen Keim ein herkömmliches Antibiotikum unter Umständen nicht mehr wirken. Plötzlich wird die Recherchefrage - "Was passiert, wenn die Wunderwaffe Antibiotikum nicht mehr wirkt?" - für alle Beteiligten beklemmend relevant.

Eindringliche Warnung von Thilo Mischke

ProSieben-Reporter Thilo Mischke sagt dazu: "Multiresistente Erreger erobern die Welt. Und das in einem rasenden Tempo und mit drastischen Folgen. Nicht nur irgendwo am anderen Ende der Welt. Sondern hier. Bei uns. In Europa. In Deutschland. Es braucht dringend Finanzierungen, um neue Wirkstoffe und Antibiotika-Alternativen zu finden und zu entwickeln. Wenn uns das nicht im globalen Schulterschluss gelingen sollte, stehen wir vor einer Katastrophe."

