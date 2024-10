Welcher Kult-Comedian strapaziert bei "Schlag den Star" die Lachmuskeln? Und wer zwingt seinen Gegner in die Knie?

Wer schlägt hier wen ?

Am Samstag treten Kaya Yanar und Paul Panzer live auf ProSieben und Joyn gegeneinander an.

"Ist das Motto am Samstag Achtziger, oder kann sich Paul mal was ordentliches anziehen?" fordert Yanar seinen Gegner auf. Paul schlägt seinen Kontrahenten verbal mit den eigenen Waffen: "Was guckst du?! Google mal Stil, Junge!" Wer zeigt sich am Samstag stilsicher als Gewinner?

So funktioniert das Spiel

In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegner bei "Schlag den Star" im direkten Duell gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Brainpool TV.

"Schlag den Star" am Samstag, 30. März 2024, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn