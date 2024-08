"Seattle Firefighters" Staffel 7: Das erwartet dich in Folge 6

Die Zielgerade ist erreicht: Die letzten fünf Episoden der siebten und letzten Staffel von "Seattle Firefighters - Die jungen Helden" sind angebrochen. In der sechsten Episode der Staffel wird es besonders dramatisch und tragisch ...

Anzeige

Fire Chief Natasha Ross (Merle Dandridge) wird von Bürgermeister Robel Osman (Emerson Brooks) zu einem ernsten Gespräch gebeten. Thema: Darf Victoria Hughes (Barrett Doss) ihren Job behalten? Die hat im Moment aber ganz andere Probleme. Sie sorgt sich um den obdachlosen Veteranen Morris (George Wyner).

Der tauchte während des vergangenen Jahres in der Wache auf, um Hilfe bei einem Zwischenfall zu holen. Im Anschluss hatte sich Hughes mit Morris angefreundet und ihn unterstützt, als sie feststellte, dass er an einer posttraumatischen Belastungsstörung litt. Gemeinsam mit Robert Sullivan (Boris Kodjoe) versuchten sie, für Morris eine Wohnung zu besorgen, scheiterten aber an der Bürokratie.

Anzeige

Anzeige

Ben Warren verheimlicht seiner Frau Miranda etwas

Hughes vermittelte Morris sogar ein Bewerbungsgespräch, aber an diesem Tag räumte die Polizei Morris' provisorisches Lager und vernichtete dabei alle seine Papiere und Unterlagen. Er verpasste den Termin, weil er ziellos durch die Straßen lief, wo ihn Hughes fand.

Jetzt gibt es eine neue Gefahrensituation: Es wird ein Feuer gemeldet - in der Gegend, in der Morris sein Lager aufgeschlagen hat. Die Firefighters rücken aus und versuchen Morris zu retten. Hughes erleidet derweil einen Zusammenbruch und muss von Travis Montgomery (Jay Hayden) getröstet werden. Kann die Truppe Morris' Leben retten?

Auch im Privatleben gibt es Turbulenzen. Maya DeLuca-Bishop (Danielle Savre) nimmt Hormone, um ihre Eizellen zu nähren. Und Ben Warren (Jason George) greift zu Testosteron, um mit den anderen Männern mithalten zu können. Seiner Frau, Dr. Miranda Bailey (Chandra Wilson), verheimlicht er das aber.

"Seattle Firefighters" siehst du immer montags, um 21:15 Uhr auf ProSieben oder vorab auf Joyn.