Das Geheimnis einer positiven Ausstrahlung: So wirkst du für andere attraktiv

Ist dir schon mal aufgefallen, dass manche Menschen sofort mit ihrer Ausstrahlung beeindrucken? Wieso gelingt das einigen und anderen so gar nicht? Attraktive Menschen wirken meist durch ihr Verhalten und nicht nur durch ihr äußeres Erscheinungsbild. Und das können wir direkt beeinflussen – mit diesen Tricks!

Die Körpersprache attraktiver Menschen

Es gibt Menschen, die nicht dem Schönheitsideal entsprechen, aber dennoch höchst attraktiv wirken. Das Geheimnis ist die magische Ausstrahlung, die sie umgibt. Und die lässt sich tatsächlich trainieren. Wenn du die folgenden Tipps beherzigst, wirkst du sofort attraktiver auf andere.

Mach dich gerade, Schultern zurück, Kopf hoch! Wer eine gerade und aufrechte Haltung hat, wirkt nicht nur attraktiv, sondern gleichzeitig selbstbewusst und offen. Tipp: Falls du mal vergessen solltest, aufrecht zu gehen, dann erinnere dich einfach jedes Mal, wenn du durch einen Türrahmen gehst, daran, deine Haltung zu begradigen.

Own the room: Achte darauf, dass du Räume selbstbewusst betrittst und suche Augenkontakt zu den anderen Personen im Raum. Damit strahlst du Sicherheit und Achte darauf, dass du Räume selbstbewusst betrittst und suche Augenkontakt zu den anderen Personen im Raum. Damit strahlst du Sicherheit und Selbstbewusstsein aus, was direkt attraktiv wirkt.

Lächle öfters: Eine freundliche Ausstrahlung wirkt anziehend und kann sogar dein Mindset beeinflussen. Lächeln stärkt das Immunsystem und kann die Selbstheilungskräfte aktivieren. Wer mit einem Lächeln durchs Leben läuft, kann nicht nur anderen, sondern vor allem sich selbst den Tag verschönern.

Hab keine Angst davor, laut zu lachen . Menschen mit Humor wirken direkt attraktiver, weil sie andere zum Lachen bringen können. Wenn du über einen Witz deines Gegenübers lachst, gibst du ihm oder ihr direkt ein positives Feedback.

Psychologischer Trick: Du kannst es schaffen, dass dich jemand innerhalb von 2 Sekunden interessanter findet. Die Voraussetzung für diesen Trick ist es, dass du auf einem Stuhl sitzt. Im besten Fall sitzt die andere Person oder die Personengruppe ebenfalls auf einem Stuhl. Nun lehnst du dich einfach zurück und suchst den Augenkontakt zu deinen Gesprächspartner:innen. Diese Bewegung wirkt entspannt und vermittelt deiner Umwelt, dass du keinerlei Unsicherheiten in dir trägst.

Arbeite an deiner attraktiven Persönlichkeit

Es gibt einige persönliche Merkmale und Eigenschaften, die einfach attraktiv wirken. Im Grunde genommen sind attraktive Menschen im Reinen mit sich selbst und ihrem Umfeld. Die folgenden Tipps helfen dir, mehr Selbstbewusstsein und Selbstliebe zu entwickeln und dadurch strahlender auf andere zu wirken.

1. Akzeptiere dich selber

Die Wahrheit: Nicht jeder Mensch wird dich attraktiv finden, denn Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Sobald dir das bewusst wird und du dich ganz auf dein persönliches Glück fokussierst, wirkst du direkt entspannter.

2. Lästern wirkt unattraktiv

Lass dir nicht anmerken, wenn du jemanden nicht leiden kannst. Auch wenn es manchmal wirklich schwer fällt, sich einen Kommentar zu verkneifen. Natürlich darfst du dich einer Freundin oder einem Freund anvertrauen, wenn es darum geht, deinem Ärger Luft zu machen. Achte jedoch darauf, dass du in größeren Gruppen oder bei der Arbeit nicht über andere lästerst. Durch das Lästern wirkst du unzufrieden und unsicher. Tipp: "Kill 'em with kindness" sang schon Popstar Selena Gomez, also begegne einer Person, die du nicht leiden kannst, einfach mit Freundlichkeit und schenk ihr oder ihm dein schönstes Lächeln.

3. Mindset ist alles!

Kennst du jemanden, der sich den ganzen Tag beschwert? Bei dem jede Kleinigkeit zum Problem wird? Diese Grundeinstellung wirkt meistens sehr abweisend auf andere Menschen. Wenn du hingegen positiv denkst und mit Freude und Leidenschaft an Dinge herangehst, wirkt das einfach attraktiver.

4. Kenne deinen Selbstwert

Sei dir bewusst, was deine Stärken sind, und lerne dich selbst zu lieben. Du solltest dich selbst an die erste Stelle setzen und dich so lieben, wie du andere liebst. Übe, deine Meinung zu vertreten, "Nein" zu sagen und versuche nicht, anderen ständig gefallen zu wollen. Mach dir dabei aber keinen Druck und reibe nicht allen deine Erfolge unter die Nase, denn das kann auch schnell überheblich wirken.

Das kannst du machen, um attraktiv auszusehen

Nun hast du dafür gesorgt, dass deine Einstellung und Körperhaltung attraktiv auf dein Umfeld wirken, denn wahre Schönheit kommt nunmal von innen. Allerdings gibt es auch ein paar Tricks, wie du aus deinem äußeren Erscheinungsbild das Beste herausholen kannst. Wir haben 8 Angewohnheiten von attraktiven Menschen für dich gesammelt.