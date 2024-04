Die 5 besten Reiseziele im Frühling

Der Frühling ist die perfekte Jahreszeit zum Reisen. Die wärmsten und schönsten Reiseziele, die abwechslungsreich und lohnenswert sind!

Urlaub im Frühling: Das sind die 5 schönsten Reiseziele für 2024!

Nach einem langen Winter ist endlich der Frühling da und wir heißen ihn hier willkommen! Eine kleine Auszeit anderswo haben wir uns nach der kalten Jahreszeit trotzdem mehr als verdient.



Und sowieso, der Frühling ist die perfekte Zeit zum Reisen, denn in vielen Ländern ist es bereits schön warm, doch die Hauptsaison hat noch nicht begonnen. Da gibt es einige Schnäppchen und die Möglichkeit, trotz Low Budgets ohne große Abstriche zu verreisen. Sogar große Reisen und entfernte Ziele lassen sich zwischen im Frühling wunderbar machen. Wir haben recherchiert und im Folgenden die schönsten Destinationen für dich zusammengestellt.

1. Spanien

Wie in vielen anderen Ländern kommt es hier natürlich ganz darauf an, wohin in Spanien du reisen möchtest. Für die frühlingshaften Monate können wir dir besonders die Kanarischen Inseln sowie Mallorca empfehlen. Hier kannst du gute Schnäppchen machen, dich auf warme Temperaturen freuen und von Surfen bis hin zu Strandurlaub alles erleben.

2. Marokko

In Marokko ist das Wetter vor allem von März bis Mai eigentlich perfekt. Es herrschen sowohl an der Küste als auch in den Bergen angenehme Temperaturen und Regen ist selten. Für Urlaub in Marokko sollten die Reise- und Sicherheitshinweise beachtet werden. Abgesehen davon könnt ihr tolle Touren in die Wüste unternehmen, baden gehen an wunderschönen Stränden, shoppen auf den vielen bunten Märkten oder eine Wanderung durch die Berge machen.

3. Schweiz

Gerade im März stehen die Chancen auf Schnee trotz schönstem Sonnenschein sehr gut. Aber auch bis Mitte April sind die Chancen gut! Neben Ski und Snowboard fahren lohnen sich Wandertouren durch die Schweizer Alpen, denn nicht nur die Berge an sich sind faszinierend, auch die ersten Blumen fangen unter Umständen schon an zu blühen. Ebenso die vielen Seen sowie größere Städte wie Zürich oder Basel sind einen Besuch wert. Die Schweiz ist für alle perfekt, die das nötige Kleingeld mitbringen, Lust auf Natur haben und trotzdem nicht gänzlich auf den städtischen Komfort verzichten wollen.

4. Japan

Zwischen März und Mai gibt es in Japan den geringsten Niederschlag und die Temperaturen sind eher mild, schwanken jedoch stark zwischen 2 und 24 Grad. Das liegt an der geografischen Ausdehnung Japans, was sich auf die bekannte sowie beliebte Kirschblütenzeit auswirkt. Es lohnt sich, hier ein Auto zu mieten und so viel wie möglich vom Land zu erkunden - Städte, Berge, Küste und es gibt noch so viel mehr! Ein kleiner Hinweis: Japan ist ein teures Reiseziel.

5. Thailand

Ob Inselhopping, Badeurlaub, Naturschutzpark oder Festival: Thailand ist so ziemlich für alle ein hervorragendes Reiseziel - vorausgesetzt, du magst es warm. Zwar kommt es darauf an, wo genau du dich aufhältst, aber normalerweise entgehst du im Frühling der Regenzeit und es ist auch nicht zu heiß. Die Flüge sind meist das Teuerste an einem Urlaub in Thailand, schöne Unterkünfte lassen sich allerdings schon zu einem guten Preis finden und auch das Essen kostet nicht viel.

