Taylor-Swift-Ticket nach Hacker-Angriff weg? Wir verraten, wie es jetzt weitergeht!

Vorfreude auf das lang ersehnte Taylor-Swift-Konzert - und dann das: Tickets weg, Traum geplatzt! Doch auf den Hacker-Angriff auf Eventim reagierte die Plattform schnell. So geht es jetzt weiter.

Hacker-Angriff für Taylor-Swift-Tickets

Wer ein Ticket für eine der sieben Deutschland-Shows von Superstar Taylor Swift (34) ergattert hatte, konnte sich glücklich schätzen. Denn die nur über die Plattform Eventim erhältlichen Eintrittskarten waren ratzfatz ausverkauft.



Umso größer war der Schock, als zahlreiche Swifties seit letztem Sonntag ihre Tickets nicht mehr abrufen konnten oder gar Nachricht erhielten, diese seien erfolgreich weiterverkauft worden. Offenbar hatten Kriminelle sich in Eventim-Accounts gehackt, die Passwörter zurückgesetzt und die Kontodaten der User:innen ausgetauscht - um die so ergaunerten Tickets anschließend auf der Eventim-Plattform Fan Sale anzubieten!

So reagiert Eventim

Laut Eventim befindet sich die Zahl der "unautorisierten Weiterverkäufe" aktuell im "niedrigen zweistelligen Bereich". Immerhin überschaubar, für die Betroffenen aber kein Trost. Die Plattform hat bereits die Polizei eingeschaltet und bemüht sich weiter um Schadensbegrenzung:



"Durch die Verwendung von Eventim.Pass mit ausschließlich digitalen Tickets wurden zum einen die identifizierten, missbräuchlichen Transaktionen rückgängig gemacht. Zum anderen wurden die Gelder der Käufer der gestohlenen Tickets vor Weiterleitung gesichert, sodass sie zurückerstattet werden können."



Überdies habe man "aus Sicherheitsgründen die Passwörter von Konten, die wir als potenziell gefährdet einstufen, automatisch zurückgesetzt" und den gesamten Weiterverkauf von Taylor-Swift-Tickets vorübergehend gestoppt.

Betroffen? Das ist jetzt wichtig!

Eventim empfiehlt seinen Nutzer:innen nun, ihr E-Mail-Passwort und anschließend das Passwort ihres Kundenkontos zu ändern. Auf der Website des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bsi.bund.de findest du Hinweise, wie du ein möglichst sicheres Passwort erstellst.



Passwörter aus nur ein oder zwei Zeichenarten sollten zum Beispiel möglichst lang sein, kürzere Passwörter sollten dagegen möglichst viele Zeichenarten wie etwa Zahlen, Groß- und Kleinbuchstaben und Sonderzeichen kombinieren. Außerdem solltest du für verschiedene Accounts unterschiedliche Passwörter nutzen.



Du hast das Gefühl, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen Opfer des Hacks geworden zu sein? Dann wende dich an den Eventim-Kundenservice. Dieser ist entweder per E-Mail (sicherheit@eventim.de) oder über das Helpcenter (www.eventim.de/help) für dich da.

Fazit nach der Panik

Aktuell sieht es ganz so aus, als kämen Fans und Plattform noch mal glimpflich weg. Eventim verspricht jedoch, weiter an der Verbesserung der bereits "hohen Sicherheitsstandards"zu arbeiten.