Heimlich verliebt? Das kannst du nun tun

Wir alle wünschen uns doch eine Liebesgeschichte wie in einem romantischen Film. Ein Blick, es macht Boom und die ewige Liebe ist geboren. Die Realität sieht anders aus? Wir verraten dir, was du tun kannst, wenn du heimlich verliebt bist.

Bist du heimlich verliebt?

Dein Herz schlägt höher, deine Hände werden schwitzig und deine Gefühle fahren Achterbahn? Schuld daran ist dieser eine Mensch, der dir einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen will. Doch anstatt dich leicht wie eine Feder zu fühlen, kommen dir die Schmetterlinge im Bauch wie zentnerschwere Steine vor? Bist du dir unsicher, wie dein Schwarm für dich empfindet oder versuchst du dich gar gegen deine Gefühle zu wehren? Was ist jetzt das Richtige? Solltest du ein Liebesgeständnis wagen oder ist es klüger, Abstand zu halten? Ist es wirklich Liebe oder doch nur eine Schwärmerei?

Leider weiß niemand, was die Zukunft bringt oder wie andere Menschen reagieren werden. Trotzdem kannst du etwas gegen das bedrückende Gefühl in deiner Brust tun. Wir sagen dir, welche Möglichkeiten sich dir jetzt bieten.

Heimlich verliebt: Das solltest du jetzt tun

Wir alle sind unsicher, wenn wir verliebt sind. Damit bist du nicht allein. Unsere Gedanken kreisen nur noch um diese eine Person, wir malen uns alle möglichen Situationen aus, die passieren könnten. Klar, dass dir das Angst macht. Wir wollen stets die Kontrolle darüber behalten, was wir denken und fühlen. Doch leider ist das nicht immer möglich. Denk dran: Jede:r war schonmal überfordert von der eigenen Gefühlswelt. Lass deine Gefühle zu und wehre dich nicht dagegen! Nur so findest du heraus, was sie bedeuten.

Heimlich verliebt in Kolleg:innen

Am Arbeitsplatz verbringen wir jede Menge Zeit. Kein Wunder also, dass sich hier die ein oder andere Romanze ihren Weg bahnt. Gibt es vielleicht jemanden in deinem Team, der dich jedes noch so stressige Meeting ertragen lässt? Arbeitest du unkonzentrierter, wenn er oder sie den Raum betritt oder wird jede gemeinsame Kaffeepause zum Highlight deines Tages? Für viele ist es nach wie vor ein No-Go, wenn Privates und Berufliches vermischt wird. Vollkommen verständlich also, wenn du dich am liebsten gegen deine Gefühle wehren würdest. Wenn du heimlich verliebt in eine:n Kolleg:in bist, solltest du dir über ein paar Dinge Gedanken machen:

Im Clip: Das ist der Unterschied zwischen Verliebtsein und Liebe

Kannst du dir vorstellen, weiterhin mit ihm/ihr zusammenzuarbeiten, auch wenn die Gefühle (nicht) auf Gegenseitigkeit beruhen sollten? Würde eure Arbeit darunter leiden, wenn ihr auch im Privaten zueinander findet? Wenn ihr im gleichen Unternehmen, aber in verschiedenen Abteilungen arbeitet, sieht die Situation schon wieder anders aus. Im schlimmsten Fall könntet ihr euch dann aus dem Weg gehen oder einen gewissen Abstand im Job bewahren.

Das komplizierteste Szenario ist wohl die Liebe zur Chefin oder zum Chef. Darunter könnte euer professionelles Verhältnis leiden. Dennoch können auch solche Konstellationen durchaus funktionieren, wenn ihr eure Beziehung aus dem Job raushalten könnt. Bist du dir allerdings nicht sicher, ob dein:e Vorgesetzte:r genauso für dich empfindet, könnte ein unüberlegtes Liebesgeständnis deinen Job gefährden. Dieser Schritt sollte also gründlich überdacht werden.

Egal ob Kolleg:in oder Chef:in: Wichtig ist, dass du deine Arbeit nicht unter deinem Gefühlschaos leiden lässt. Versuche, während der Arbeitszeit etwas Abstand zu wahren, ohne abweisend zu werden. Hast du die Möglichkeit, dich in dein Büro zurückzuziehen? Nutze ausschließlich die Mittagspause oder kurze Pausen zwischendurch, um deinem Schwarm näherzukommen. Aber gehe dabei vorsichtig vor!

Beobachte ihre/seine Körpersprache und Verhalten, bevor du mit der Frage nach einem Date herausplatzst. Unterhaltet euch nicht über die Arbeit, sondern sprich über deine Interessen und Hobbys. So findest du schnell heraus, ob ihr auch privat auf einer Wellenlänge seid. Am besten sollte das erste Treffen außerhalb eures Büros keinem klassischen Date ähneln. Wie wäre es mit einer sportlichen Unternehmung oder einer Veranstaltung, die ihr beide ohnehin besuchen wolltet? Auch ein gemeinsames Feierabendbier kann ein lockeres Treffen im Privaten sein. Wenn du jedoch merkst, dass dein Schwarm kein Interesse an einer privaten Verbindung hat, solltest du das akzeptieren.

Heimlich verliebt in eine:n verheiratete:n Frau/Mann

Besonders kompliziert kann es werden, wenn du heimlich in jemanden verliebt bist, der schon vergeben ist. Jetzt geht es nicht mehr nur um dich und deinen Schwarm, sondern eine dritte Person hängt mit drin. Damit ist das Gefühlschaos perfekt: Auf der einen Seite ist da die Hoffnung auf eine gemeinsame, glückliche Zukunft, auf der anderen Seite nagt das schlechte Gewissen an dir. Du stellst dir vor, dass diese eine Person mit dir viel glücklicher wäre als in seiner/ihrer aktuellen Beziehung. Doch auf keinen Fall willst du als die/der "Böse" darstehen. Haben uns etliche Hollywood-Streifen und Liebessongs nicht gelehrt, dass "die Affäre" nur Schlechtes im Sinn hat? Aber das muss nicht sein!

Es gibt viele Gründe, warum eine (unglückliche) Beziehung nicht beendet wird, bevor man sich neu verliebt. Vielleicht spielen Kinder in der alten Beziehung eine Rolle oder finanzielle Abhängigkeit? In diesem Fall solltest du nicht zu viel Druck ausüben. Es kann schwer sein, sein altes Leben aufzugeben und sich Neuem hinzugeben. Dennoch darfst du deine Gefühle nicht hinten anstellen! Du bist in jedem Fall mehr wert, als "nur" die Affäre zu sein und deine Gefühle und Bedürfnisse sind genauso wichtig.

Horche in dich hinein und frage dich selbst: Überzeugt dich der Grund, warum ihr (noch) nicht zusammen sein könnt? Lohnt es sich zu warten? Lasse deinen Schwarm an deinem Gefühlschaos teilhaben und erkläre, warum du eventuell nicht länger warten kannst oder willst. Bringt dein Schwarm kein Verständnis auf und verlangt von dir, dich weiterhin zu verstecken? Dann solltest du dringend darüber nachdenken, dich ganz zu lösen.

Heimlich verliebt als vergebene:r Frau/Mann

Du bist schon ewig in einer Beziehung und warst dir bisher immer sicher, glücklich zu sein. Doch plötzlich ist da diese andere Person, die dich einfach nicht mehr loslässt. Du fragst dich, was die Gefühle zu bedeuten haben und warum du es so empfindest. Liebst du deine:n Partner:in nicht mehr? Oder noch verwirrender: Du bist dir sicher, gleich stark für zwei Personen zu empfinden?

Du hast Angst und fühlst dich überfordert. Auf gar keinen Fall willst du jemanden verletzen. Du hast ein schlechtes Gewissen: Solltest du nicht eigentlich wunschlos glücklich sein? Merkt dein:e Partner:in, dass du an jemand anderen denkst? Hilft es vielleicht, die Gefühle für diese dritte Person einfach zu ignorieren? In aller Regel wird das nicht funktionieren. Du wirst dich nur selbst verrückt machen.

Natürlich willst du deine:n Partner:in nicht unfair behandeln. Bevor du dein Gefühlschaos teilst, solltest du erst in dich selbst hineinhorchen und dich fragen: Bist du zufrieden? Fehlt dir vielleicht etwas oder kann dir dein heimlicher Schwarm etwas geben, was du in deiner Beziehung vergeblich suchst? Wird deine Partnerschaft durch aktuelle Ereignisse erschwert? Siehst du eine Chance auf Besserung? Ups und Downs sind auch in langen Beziehungen völlig normal! Diese Anzeichen zeigen dir, ob deine Beziehung wirklich vor dem Aus steht.

Sobald du deine eigenen Gefühle in Worte fassen kannst, solltest du das Gespräch suchen. Vielleicht arbeitet ihr gemeinsam an einer Lösung für euer Problem? Definitiv solltest du aber zuerst deine alte Beziehung klären, bevor du etwas Neues beginnst. Selbstverständlich ist das einfacher gesagt, als getan. Dennoch kann dir dieses Gespräch auch dabei helfen, zu verstehen was du wirklich willst.

Heimlich verliebt in den/die beste:n Freund:in

Es gibt einen Menschen in deinem Leben, dem du einfach alles erzählst? Mit dem du Freude und Leid, deine innersten Hoffnungen und Träume teilst? Nach langjähriger Freundschaft und unzähligen gemeinsamen Erinnerungen bist du dir auf einmal nicht mehr sicher, ob es nicht doch mehr als freundschaftliche Gefühle zwischen euch sind?

Es ist vollkommen verständlich, wenn du deine heimliche Verliebtheit in deine:n beste:n Freund:in zunächst für dich behalten willst. Vielleicht hast du Angst davor, dass deine Gefühle nicht erwidert werden. In diesem Fall würdest du womöglich eure enge Freundschaft gefährden. Gleichzeitig kann aus der Vertrautheit zwischen zwei Freund:innen auch eine innige Liebesbeziehung entstehen. Doch die Gefühle sollten auf Gegenseitigkeit beruhen. Ist das nicht der Fall, könnte dein:e Freund:in, aus Angst dich zu verletzten, Abstand nehmen.

Vielleicht reagiert dein:e Freund:in aber auch verständnisvoll und ihr findet gemeinsam eine Lösung. Sendet er/sie dir eindeutige Signale, lohnt es sich womöglich, das Risiko einzugehen und deine Gefühle zu offenbaren.

Tipp: Schon die Körpersprache kann dir klare Anzeichen dazu geben, ob dein Schwarm dasselbe für dich empfindet.

Wie lange dauert heimliche Verliebtheit an?

Wäre es nicht viel einfacher, die verwirrenden Gefühle einfach auszusitzen und nicht länger über angsteinflößende Liebesgeständnisse nachzudenken? In manchen Fällen gelingt das vielleicht. Allerdings kann das Gefühl von echter Verliebtheit ziemlich lange anhalten.

Studien zufolge kann die anfängliche Verliebtheit bis zu 20 Monate dauern. Innerhalb dieser Zeit werden die Gefühle entweder über Bord geworfen oder es entsteht eine tiefe, innige Verbindung. Dann kann man durchaus schon von Liebe sprechen.

Wie lange du die Schmetterlinge im Bauch als Störenfriede empfindest, kann natürlich niemand vorhersehen. Es kommt ganz darauf an, wie stark die Empfindungen für deinen Schwarm sind. Wenn die heimliche Verliebtheit jedoch zur Qual wird, solltest du handeln. Du bist noch nicht bereit für ein Liebesgeständnis? Dann reicht es vielleicht schon aus, etwas auf Abstand zu gehen. Herzschmerz lässt sich in der Regel unmöglich ignorieren. Gegen Liebeskummer kennen wir ein paar echte Gamechanger, es gibt sogar Lebensmittel, die gegen Liebeskummer helfen.

Anzeichen: Ist jemand heimlich in dich verliebt?

Jede:r von uns kennt wohl das Gefühl, heimlich verliebt zu sein. Jede Bewegung, jedes Lachen, beinahe jedes gesprochene Wort in der Gegenwart unseres Schwarms fühlt sich unnatürlich an. Du stehst ständig unter Strom: War der Blick zu viel? Die Berührung zu lang? War der hohe Lacher verräterisch? Und auch wenn wir uns die größte Mühe geben: Wer richtig hinschaut, erkennt die heimliche Verliebtheit.

Wir verraten dir, welche Anzeichen eindeutig auf eine Schwärmerei hindeuten. Vielleicht erkennst du so sogar, ob dein Schwarm die gleichen Gefühle für dich hegt.

1. Er/Sie fragt ständig nach deiner Meinung

Egal um welches Problem es sich handelt, du scheinst immer die richtige Lösung parat zu haben. Zumindest in den Augen dieser einen Person, für die deine Meinung am meisten zählt. Gerade wenn ihr euch noch nicht so lange kennt, kann das ein erstes Indiz für heimliche Verliebtheit sein.

2. Heimliche Blicke und ständige Nähe

Es gibt diese eine Person in deinem Umfeld, die dir nicht von der Seite weicht. Er/Sie setzt sich bei jeder Gelegenheit neben dich und hat nur Augen für dich. Manchmal bemerkst du, dass du beobachtet wirst, doch er/sie bricht dann ertappt den Augenkontakt mit dir ab.

3. Er/Sie ist aufmerksam für Details

Im Gespräch würde dich der/die heimlich Verliebte niemals unterbrechen. Deinen Worten wird die höchste Aufmerksamkeit geschenkt und auch nach mehreren Wochen erinnert sich die Person noch an einzelne Details, die du mal erzählt hast? Dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass du eine:n heimliche:n Verehrer:in hast.

4. Komplimente in Masse

Komplimente sind ein guter Weg, seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen, ohne direkt mit einem Heiratsantrag herauszubrechen. Heimlich Verliebte sehen ihren Schwarm als Idealbild und können nicht anders, als das auch in Form von Komplimenten immer wieder festzustellen. Sollten dir die nett gemeinten Bemerkungen jedoch irgendwann zu viel werden, solltest du das auch klar kommunizieren.

5. Ihm/Ihr fallen Veränderungen sofort auf

Du trägst die Haare kürzer oder hast ein neues Outfit an? Dein:e Verehrer:in hat das natürlich längst bemerkt! Du stehst im Mittelpunkt seiner/ihrer Aufmerksamkeit und natürlich wird dann jede noch so kleine Veränderung wahrgenommen.

Selbstverständlich verhalten sich nicht alle Menschen gleich, wenn sie verliebt sind. Dennoch könnte es dir helfen, auf diese Anzeichen zu achten, wenn du wissen willst, ob jemand tiefere Gefühle für dich hegt. Wenn du die Liebe nicht erwidern kannst, solltest du in jedem Fall behutsam mit dem umgehen, der dir sein Herz geschenkt hat.

Solltest du diese Anzeichen jedoch bei deinem heimlichen Schwarm beobachten, kannst du dich freuen. Den Mut aufzubringen, als erste:r über deine Gefühle zu sprechen, könnte sich lohnen!