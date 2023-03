Horoskop 2023: Dieses Sternzeichen findet in einem Freund die wahre Liebe

Einige Sternzeichen beginnen das Jahr im siebten Himmel und starten mit Vollgas in ein aufregendes Liebesabenteuer. Ob du zu den Glücklichen gehörst, verrät unser Liebeshoroskop 2023!

2022 hat dir kein Happy End in der Liebe beschert? Solltest du noch auf der Suche nach dem großen Glück sein, stehen die Sterne für diese Singles jetzt besonders günstig…

Diese 4 Sternzeichen schweben Anfang des Jahres auf Wolke sieben:

Kleine Romanze, große Liebe oder aufregendes Abenteuer? Checke hier dein großes Liebeshoroskop für 2023. Persönlichkeitsmerkmale, die deine Attraktivität steigern? Ja, das gibt es wirklich, hier verraten wir dir, wie du auf andere Menschen attraktiver wirkst.

Stier: Heißer Flirt mit Aussicht auf mehr

In den vergangenen Wochen hast du dich zurückgezogen und dich intensiv um dich selbst gekümmert. Das hat natürlich gut getan, dein Selbstbewusstsein ist stärker denn je. Jetzt heißt es aber aber raus mit dir, lieber Stier! In die Bars, Kinos, Cafés und Restaurants deiner Stadt. Denn irgendwo hier wartet Ende Januar eine Begegnung auf dich, die zu einem intensiven Flirt werden kann. Vielleicht auch über eine Dating-App? Ihr seid magisch voneinander angezogen. Du merkst nach wenigen Tagen, wie dich diese neue Begegnung mit Energie auflädt und wie du leichter durchs Leben gehst. Ob es auch mehr oder sogar die wahre Liebe werden kann? Möglich. In den nächsten Monaten solltest du diesen Flirt aber erstmal genießen und bis Mitte/Ende März keinen Druck aufbauen. Erst dann stehen die Sterne nämlich gut, wichtige Entscheidungen zu treffen und den Liebesrausch voll und ganz zu genießen.

Fisch: Freundschaft, euer Fundament für die Liebe

Gute Nachrichten für Fische: Nachdem der Mars für ordentlich Chaos und Enttäuschung in deinem Liebesleben gesorgt hat, ist er nun wieder am richtigen Platz und stellt sicher, dass dein Herz bald höher schlägt. Diese besondere Person, die dafür verantwortlich ist, ist bereits in deiner Nähe und dir durchaus nicht unbekannt. Vielleicht ist es jemand aus deinem Freundes- oder Arbeitskreis? Eins ist klar, ihr versteht euch blendend, und du verbringst gerne Zeit mit ihm oder ihr. Durch eure bereits vertraute Beziehung fällt es dir leicht, dich zu öffnen, und eure Bindung weiter zu stärken. Romantische Gesten und die bedingungslose Aufmerksamkeit deines Schwarms lassen deine Zweifel aus der Vergangenheit verpuffen. Also halte die Augen offen für deinen Seelenverwandten. Keine Sorge, falls du grübelst, wer das sein könnte: Dein Gefühl wird es dir verraten, sobald The One in deiner Nähe ist. Schon Ende Februar werdet ihr es beide erkennen. Durch dein neu entdecktes Vertrauen in die Liebe steht einer gemeinsamen Zukunft nichts mehr im Weg.

Jungfrau: Ein ganz besonderer Mensch kommt in dein Leben

Du hast dein Singleleben in den vergangenen Wochen in vollen Zügen genossen, warst auf vielen Partys und hast dir keinen heißen Flirt entgehen lassen. Doch langsam hast du genug von all den Abenteuern, die stürmisch beginnen und genauso schnell wieder beendet sind. Du sehnst dich nach der wahren Liebe. Wir haben gute Nachrichten für dich: Die Planeten verraten, dass die Jungfrau ab Februar auf Beständigkeit in der Liebe hoffen kann. Es sieht ganz danach aus, als würde Anfang Februar jemand in dein Leben treten, der ernsthafte Absichten hat und sich überraschenderweise als die wahre Liebe entpuppen kann. Wirf aber bitte deine strengen Vorstellungen über Bord, wie dein Traummann oder deine Traumfrau sein sollten. Dieser Mensch tickt ganz anders – und das ist auch gut so! Wenn du dich auf ihn/sie einlässt und dein Herz öffnest, könnte aus dieser Beziehung durchaus sogar eine Liebe fürs Leben werden.

Zwilling: Heimlicher Schwarm

Lieber Zwilling, neues Jahr, neues Glück, das gilt auch für dich! Nachdem der Liebesplanet Venus letztes Jahr bei dir so gar nicht in Stimmung kommen wollte, beginnt 2023 umso verheißungsvoller. Anfang des Jahres zeigt dein Langzeit-Schwarm eindeutiges Interesse an dir. Den Glauben an eine gemeinsame Liebesgeschichte hattest du verloren? Jetzt wird dein Traum Realität: Ein schicksalhafter Moment (wahrscheinlich am 12. oder 13. März) wird alles zwischen euch verändern. Endlich entdeckt ihr eure Zuneigung füreinander. Dein Schwarm fühlt seit Monaten nämlich genau wie du. Dein Traummann oder deine Traumfrau hat versucht, mit dir ins Gespräch zu kommen, sich aber keine Chancen ausgemalt. Die vorsichtigen Annäherungsversuche sind dir in deiner Bescheidenheit gar nicht aufgefallen. Ein Glück, dass euch der Liebesplanet Venus endlich zueinander geführt hat. Dein Schwarm wird den nächsten Schritt wagen und dich um ein Date bitten. Laut Horoskop könnte es das schönste und romantischste deines Lebens werden. Davon werden noch einige folgen und es könnte sich eine hollywoodreife Liebesgeschichte entwickeln.