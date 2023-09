Kreative Dating-Ideen: Diese Dates gehen auf TikTok und Instagram viral

Die bunte Social-Media-Welt nutzen wir am liebsten zur Inspiration. Zum Thema Dating halten TikTok, Instagram und Co. ja auch so einiges bereit Wir haben gefiltert: Hier kommen die besten viralen Date-Ideen für deinen nächsten romantischen Abend.

Gerade wenn man schon länger zusammen ist, die Schmetterlinge nicht mehr ganz so aufgeregt flattern, kann es manchmal schwierig sein, sich abseits von klassischen Filmabenden, Essen gehen und Co., etwas Aufregendes einfallen zu lassen. Doch genau das kann deiner Beziehung wieder enormen Schwung verleihen und euch näher zusammenbringen. Also: Legt einen Tag in der Woche für eure Date Night fest und lass dich von diesen viralen Date-Ideen inspirieren.

Im Clip: 5 Anzeichen, dass seine Gefühle echt sind

Dates für zu Hause oder wenn es regnet

1. Schreibt euch Liebesbriefe

Wann hast du zuletzt einen Brief von Hand geschrieben? Oder sogar einen Liebesbrief bekommen? Das dürfte vermutlich schon etwas her sein. Aber erinnere dich daran, wie schön es war, einen persönlichen Brief von einem lieben Menschen im Briefkasten zu sehen und zu lesen. Warum dieses Gefühl nicht wieder aufleben lassen?

Setzt euch gemeinsam hin, mit Papier und Stiften bewaffnet, mit ein paar leckeren Snacks und Getränken auf dem Tisch. Und dann schreibt ihr los. Du weißt nicht, was du in deinem Liebesbrief sagen willst? Hier ein paar Ideen:

Was liebst du an ihm/ihr?

Deine schönste Erinnerung mit ihm/ihr

Deine Träume und Wünsche

Was du deinem Date wünschst

Kleine Momente, die dich glücklich gemacht haben

Woran seid ihr gewachsen?

Seid ihr beide fertig, könnt ihr die Briefe entweder direkt austauschen und lesen, oder ihr macht es ganz "old school" und verschickt sie an eure Adresse(n). Das klingt vielleicht erst einmal komisch, sich selbst etwas per Post zu schicken, doch wirst du dich in ein paar Tagen über den Brief in deiner Post sicher freuen.

2. Zusammen etwas aufbauen

Immer wieder posten Paare auf TikTok Videos, wie sie gemeinsam in einen Spielzeugladen gehen und sich gegenseitig kleine oder auch größere Bausteinsets kaufen, und die dann gemeinsam zusammenbauen. Sich mal wieder wie ein Kind fühlen, gemeinsam etwas erschaffen und danach vielleicht noch damit spielen - warum nicht? Zudem gibt es auch immer mehr Sets für Erwachsene, falls euch die Kinderversionen zu einfach sind.

3. (Brett-) Spieleabend zu zweit

Mensch ärgere ich nicht, Dame, Mühle, Uno, Mikado: Diese Spiele hast du bestimmt auch schon mal gespielt. Trotzdem sind Spieleabende irgendwie in Vergessenheit geraten. Dabei kann man sich währenddessen super unterhalten. Wenn dir und deinem Date die Klassiker zu retro sind, gibt es natürlich auch noch viele weitere Spiele. Wie wäre es z.B. mit einem Escape Game für zu Hause? Löst gemeinsam Rätsel oder erfüllt eine Mission. Das gemeinsame Erfolgserlebnis wird euch sicher enger zusammenschweißen.

4. Blindverkostung: die Softdrink Edition

Noch ein Spiel, das gleichzeitig einige Möglichkeiten zur Variation bietet: Kauft gemeinsam im Supermarkt unterschiedliche Sorten an Limonade. Zu Hause gibt es dann eine Blindverkostung: Eine:r bekommt die Augen verbunden und probiert jeden eurer Softdrinks. Errät er oder sie nur anhand des Geschmacks, welcher Softdrink es ist, gibt's einen Punkt. Sind alle Drinks durch, wird gewechselt. Wer am Ende mehr Punkte hat, bekommt z.B. eine entspannende Massage.

5. Werdet künstlerisch aktiv

Habt ihr schon mal was zusammen gemalt? Egal ob mit Pinsel auf Leinwand oder Farbstiften auf Papier, Kunst macht Spaß. Setzt euch gemeinsam an einen Tisch, macht ein bisschen Musik an und versorgt euch mit Snacks und Getränken. Und schon geht es los: Ihr könnt euch ein Thema ausdenken, zu dem ihr beide etwas malt, oder eine bestimmte Farbe festlegen. Entweder es malt jede:r sein eigenes Bild, oder ihr tauscht die Bilder immer wieder nach einer gewissen Zeit und mal am jeweils anderen Bild weiter. Euren Ideen und eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Natürlich gibt es noch viel mehr Ideen, wie diese hier:

Gemeinsam Puzzeln

Füreinander Playlists erstellen und sie danach anhören

Lieblingsessen kochen

Virale Date-Ideen für draußen

6. Geht mal wieder in ein Museum

In ein Museum zu gehen, klingt vielleicht erstmal nach langweiligem Schulausflug. Das muss es aber nicht sein. Schau doch mal nach, was es in deiner Nähe derzeit an Ausstellungen und Aktionen gibt. Dabei kannst du auch nach deinen Interessen filtern - sei es Film, Geschichte, Kunst, Sport o.ä. Viele Museen haben auch interaktive Ausstellungen, die das Erleben noch intensiver machen. Und oft bieten die Stücke und Geschichten super Gesprächsstoff.

7. Bewundert die Sterne

Wenn das Wetter gut ist, könnt ihr die Sterne natürlich auch unter freiem Himmel auf einer Decke betrachten. Aber im Planetarium oder einer Sternwarte werden oftmals sogar richtige Shows aus der Sternenbetrachtung gemacht, und ihr erfahrt noch spannende Fakten über unser Universum. Außerdem ist dort meist die Lichtverschmutzung kein Thema, ihr habt es warm und gemütlich und könnt euch - im wahrsten Sinne des Wortes - entspannt zurücklehnen.

8. Das ultimative Virtual-Reality-Erlebnis

Escape Rooms kennen wir. Schwarzlichtminigolf und Lasertag auch. Aber warst du schon mal in einer Virtual-Reality-Arena? Dort kannst du mit deinem Date richtig realistisch spielen. Von der Zombieapokalypse bis zu Mini-Spielen ist hier alles dabei. Eine echte Erfahrung, ob als Team oder gegeneinander. Probiert es aus.

Und sollte es in deiner Nähe noch kein solches Angebot geben, sind Schwarzlichtminigolfen und Lasertag, aber auch Klettern und andere Aktivitäten, immer noch eine tolle Option. Spaß machen übrigens auch Dates in der Viererkette: Hier haben wir tolle Ideen für ein unvergessliches Doppel-Date unter Freund:innen.

Je nach Jahreszeit kannst du mit deinem oder deiner Liebsten auch hier daten:

Im Winter eislaufen

Im Sommer picknicken

Im Frühling und Herbst die blühenden bzw. goldenen Bäume in einem Park oder botanischen Garten bewundern. Hier haben wir noch mehr Date-Ideen für den Frühling und Date-Ideen für den Herbst

Wenn's mal kostspieliger sein darf

Du willst mal etwas richtig Großes für dein Date organisieren? Dann haben wir hier drei Ideen für dich, die etwas aufwendiger sind.

9. Plane einen Überraschungs-Städtetrip

Dein Freund oder deine Freundin wollten schon immer mal nach Barcelona, London, Oslo oder Rom? Warum nicht spontan als Überraschung dorthin fliegen? Plane Flug, Unterkunft und einige Aktivitäten für ein bis zwei Tage und los geht’s. Vielleicht schaffst du es sogar, dein Date so lange in die Irre zu führen, bis ihr am Flughafen seid. Da wird es bestimmt große Augen geben.

Tipp: Natürlich geht das auch mit einem kleineren Budget innerhalb Deutschlands. Mit der Bahn oder dem Auto lassen sich auch hier schöne Orte und Städte entdecken. Die besten Urlaubstipps für Paare und 12 ideale Reiseziele haben wir hier für dich gesammelt. Unbedingt vor dem Urlaub mit Partner:in lesen: Das sind die 5 häufigsten Streitgründe und wie du sie vermeiden kannst. Falls du den nächsten Schritt in der Beziehung wagen und einen Heiratsantrag machen möchtest: Diese 5 Reiseziele in Europa machen den Moment perfekt!

10. Kino im/auf dem Pool

Egal, ob du einen Pool zu Hause zur Verfügung hast, oder ihr gerade im Urlaub seid und einen (privaten) Pool habt: Besorge dir am besten im Voraus schon einige aufblasbare Utensilien, wie ein schwimmendes Sofa, Getränke und Snackhalter und ein paar schöne Wasserbälle (vielleicht sogar mit Lichtern). Und damit du nicht alles aufpusten musst, am besten auch eine elektrische Luftpumpe.

Zusätzlich brauchst du dann noch einen Beamer, eine Leinwand (oder auch nur eine Hauswand) und Strom. Beschäftige dein:en Liebste:n dann für einige Zeit, damit du in Ruhe alles vorbereiten kannst. Wenn er oder sie dann kommt, wird's romantisch. Genießt einen entspannten und vielleicht auch witzigen Abend auf einem schwimmendem Sofa - mit einem Film eurer Wahl.

Tipp: Kostengünstiger ist es natürlich ohne Pool - in dem Fall bewaffne dich mit Lichterketten, Decken und Kissen und baue euch ein romantisches Open-Air-Kino im Garten.

11. Picknick im Boot

Besonders im Sommer ist ein Tag am See einfach eine perfekte Date-Idee. Miete euch beiden doch einfach mal ein Boot, pack gekühlte Getränke, Snacks und ein paar Blumen ein und fahrt gemeinsam raus auf einen See, wo ihr die Aussicht und die Sonne in aller Ruhe genießen könnt. Das klappt auch mit einem Fluss, auf dem ihr euch einfach mal treiben lassen könnt.

Dating Trend - Alphabet Dating

Um jederzeit spannende Dating-Ideen parat zu haben, gibt es mittlerweile das sogenannte "Alphabet-" oder "ABC-Dating". Damit es nicht zu anstrengend wird, darf da übrigens auch das berühmte "A" (Abend auf der Couch) draufstehen!

Dabei fertigst du mit deinem oder deiner Liebsten eine Liste mit Date-Ideen an, passend zu den Buchstaben des Alphabets. Also "Aquagymnastik", "Angeln" und Co. für A, "Bowlen" und "Bier-Tasting" für B usw. Unter den Hashtags #alphabetdating und #abcdates findest du zur Inspiration unzählige Beiträge und Ideen für euer Dating-ABC. Wenn dann mal wieder Date Night ist, sucht ihr euch einen Buchstaben aus (z.B. nach der Stadt-Land-Fluss-Methode oder klassisch mit dem fahrenden Finger), und setzt eine der Ideen um. So wird es garantiert nie wieder langweilig.